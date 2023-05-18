Захару Прилепину проведут еще одну операцию

Захару Прилепину предстоит третье хирургическое вмешательство. Об этом 18 мая «Известиям» сообщила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

Она указала на стабильное состояние Прилепина, заявив, что на данный момент его готовят к очередной операции, которая состоится в ближайшее время.

«Это будет уже третье оперативное вмешательство. По рекомендации врачей до операции Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии», — добавила представитель.

На Прилепина было совершено покушение 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

В тот день удалось задержать предполагаемого организатора преступления Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

В результате взрыва Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта писателю провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

12 мая прошел второй этап лечения. Была проведена операция по фиксации костных отломков до полного сращения.

На следующий день пострадавший сказал, что собирается вернуться в зону проведения спецоперации после прохождения реабилитации, которая, как утверждают врачи, займет минимум полгода.