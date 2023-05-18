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Американский инвестор предрек исчезновение МВФ и Всемирного банка

Американский инвестор Роджерс: МВФ, Всемирный банк и ФРС со временем исчезнут
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Фото: Global Look Press/XinHua/Ting Shen
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Американский инвестор Джим Роджерс прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — ответил он 18 мая на вопрос «РИА Новости» о будущем МВФ и Всемирного банка.

Роджерс указал на то, что если проанализировать старые годовые отчеты МВФ, то можно найти положительные оценки фонда в отношении отдельных государств. Однако вскоре эти страны, по его словам, банкротились.

Кроме того, инвестор поставил под сомнение будущее ФРС США. Он также упомянул о том, что два предыдущих регулятора, которые были в истории страны, исчезли из-за большого количества ошибок. И теперь, по его мнению, представители Федрезерва также делают немало неверных шагов.

При этом инвестор указал, что МВФ и ВБ не уйдут в один момент, так как имеют большой вес в мире, поэтому на уход данных структур с международной арены потребуется время.

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