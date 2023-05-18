Минобороны: ударом «Кинжала» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

Высокоточным ударом российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» были уничтожены пять американских пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, дислоцированных в Киеве, сообщило Минобороны РФ.

«16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее этим же днем российское министерство также сообщило о поражении ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Кадры вывода из строя американского комплекса российской ракетой были распространены в Сети.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков, российская армия при ликвидации ЗРК применила тактику 1990-х годов: сначала ракетчики заставили Patriot выдать свое местоположение, пробудив систему, после чего по ней был нанесен удар. Таким образом радиолокационная станция ЗРК определила «Кинжал» только при приближении гиперзвукового снаряда, который американской установке не удалось сбить даже спустя 32 снаряда стоимостью $4 млн каждый.

На сегодняшний день Patriot — самая современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада. На Украине ее впервые использовали против гиперзвуковых российских ракет «Кинжал».