Эксперт рассказал о тактике уничтожения зенитного комплекса Рatriot в Киеве

Уничтожив зенитный комплекс Рatriot в Киеве, ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90–х годах, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Он не стал раскрывать ее подробности, отметив лишь, что российские ракетчики заставили Patriot включиться в боевую работу.

«Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился Patriot, и по нему был нанесен удар «Кинжалом». Это доказывает, что радиолокационная станция (РЛС) Рatriot не смогла определить подлет «Кинжала». И только когда стало ясно, что «Кинжал» уже направляется к ним, они начали отстреливаться», — рассказал эксперт.

Тот факт, что Patriot, израсходовав 32 ракеты, не смог сбить цель, говорит о его полной неэффективности против российского гиперзвукового комплекса, считает он.

Алексей Леонков объяснил, что Patriot не только плохо видит «Кинжал», но и не может обеспечить на него наведение. По его мнению, запущенные «в молоко» 32 ракеты — это «жест отчаяния, а не действия профессионалов».

«Мы увидели отчаянную попытку Рatriot сбить «Кинжал», который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас по нему. 32 ракеты улетели, не попали. В результате «Кинжал» уничтожил сердце этого Рatriot — РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен», — пояснил картину боя Алексей Ленков.

В Минобороны РФ 16 мая рассказали, что в Киеве высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Кинжальная» боль: как был уничтожен американский ЗРК Рatriot