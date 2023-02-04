Лишили комплексов: ВС России впервые уничтожили норвежский ЗРК NASAMS

Впервые в ходе специальной военной операции была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии. Ее поразили в районе Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны России 3 февраля. Эти ЗРК очень сложно обнаружить — они встроены в интегрированную систему противовоздушной обороны и во время работы по целям их радиолокационные системы задействованы очень недолго. Уничтожение NASAMS может свидетельствовать, что российская армия разработала новую тактику борьбы с ПВО противника и применила ее на практике , считают эксперты. Также в этот день ВС РФ продолжили атаки на краснолиманском, донецком и запорожском направлениях, уничтожив более 130 украинских военнослужащих.

Норвежский гость

В районе населенного пункта Красноармейск в ДНР был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS , сообщили в российском военном ведомстве 3 февраля.

Этот норвежско-американский ЗРК имеет в своем арсенале ракеты малого и среднего радиуса действия класса «земля–воздух». Специальная модульная распределенная система позволяет объединять в единый контур до 12 пусковых установок с шестью ракетами на каждой. А также до восьми радиолокационных станций AN/MPQ-64F1, мобильный командный пункт и машину с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей.

NASAMS и другие ЗРК, которые поступают в виде военной помощи Украине, были выстроены иностранными специалистами в интегрированную систему противовоздушной обороны , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Лишили комплексов Зенитный ракетный комплекс NASAMS Фото: commons.wikimedia.org

— Это прообраз комплексной системы ПВО/ПРО будущего , которую американцы собираются вначале создать у себя, а потом у своих ближайших партнеров и союзников в Европе, — объяснил он. — Суть ее заключается в том, что создается некое информационное поле, в которое от различных РЛС и датчиков систем вооружения — будь то дроны, самолеты, вертолеты или ракеты — поступает информация. Система ее анализирует и выбирает ту или иную пусковую установку, которая реагирует на атаку с воздуха. Таким образом данные комплексы остаются невидимыми для нас, так как их радиолокационные системы задействованы недолго, а сами они в итоге находятся как бы в сторонке. Это позволяет им применять тактику «удар из засады».

Чтобы обнаружить такие средства поражения, приходится прибегать к различным видам тактик, которые заставляют их обозначить свое местоположение, отметил эксперт.

— Главная задача — заставить противника активировать свои средства ПВО , — отметил он. — Тогда, например, самолет нашей тактической авиации может поразить их ракетой класса «воздух–земля». Видимо, здесь и была применена такая тактика: NASAMS заставили работать и потом его уничтожили.

Лишили комплексов_1_3 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Противник изначально применял на Украине хитрую тактику и в первые месяцы специальной военной операции вынудил нашу авиацию прекратить полеты над территорией Украины.

— Мы разобрались в этой системе, поняли, как она работает, выработали соответствующую тактику, и она была применена на практике , — резюмировал эксперт.

Войска идут перед

Российская армия 3 февраля вела атаки на трех стратегических направлениях. На краснолиманском в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВФУ в районах Невского в ЛНР, Ямполовка в ДНР, а также Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны РФ.

— Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на этом направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, гаубица «МСТА-Б», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе Красноармейска в ДНР уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Лишили комплексов Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Кроме того, в районах населенных пунктов Кураховка и Михайловка в ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское.

Потери противника за сутки составили более 20 военнослужащих, артсистема М-777 производства США, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

На купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВФУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, бронемашина, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Лишили комплексов_1_1 Фото: РИА Новости

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районе Антоновки Херсонской области поразили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВФУ.

Минус истребитель

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.

Возле населенного пункта Красноармейск в ДНР уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У».

Истребители ВКС в районе Червоноармейского в Херсонской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Лишили комплексов_1_2 Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Не растеряться под огнем

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Старший прапорщик Александр Богатырев доставлял боеприпасы и другие грузы на передовую. Во время одного из рейсов он провел колонну в заданный район под обстрелом. Разгрузившись, Александр увидел, как началось наступление танков противника на взводный опорный пункт. Одна из боевых машин пехоты российских войск была подбита.

Быстро оценив ситуацию, Александр вывел автоколонну в безопасное место, а сам отправился на помощь товарищам. Под массированным обстрелом Александр с подчиненными смог эвакуировать раненых. Одного из них он сам вынес из-под огня.

Лишили комплексов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Благодаря смелым и решительным действиям Александра Богатырева материальные средства и боеприпасы были точно и в срок доставлены на передовые позиции. Также были спасены жизни членов экипажа подбитой БМП и сохранена техника его автомобильного взвода.

В ходе наступления артиллерийская батарея, в которой служит механик-водитель старшина Андрей Мотов, попала под массированный артиллерийский обстрел. Укрыв и замаскировав машину, он увидел, что один из снарядов попал в блиндаж взводного опорного пункта, обрушив часть перекрытий. Несмотря на сильный огонь противника, Андрей сел за руль автомобиля и поехал туда.