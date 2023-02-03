Взяли на излом: российские атаки под Сватово и Кременной мешают планам ВФУ

Вооруженные силы России начали наступление под Сватово и Кременной. На краснолиманском направлении в районе Кармазиновки и Серебрянского лесничества в ходе активных действий противнику нанесено поражение, он потерял более 100 военнослужащих , сообщили в Минобороны РФ 2 февраля. Также в этот день российская армия продолжила атаки на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, в районе Краматорска были уничтожены пусковые установки HIMARS и MLRS. Эксперты отмечают, что под Сватово и Кременной наши войска попытаются срезать дугу, опасно вдавленную в наши позиции, и таким образом сломать основной план ВФУ на весеннее наступление.

Донбасская дуга

На краснолиманском направлении в ходе успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ в районе Кармазиновки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны России 2 февраля.

— Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Стратегическое направление Сватово–Кременная имеет важное значение, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Здесь находится дуга, вмятая в наши позиции, — объяснил он. — Она была одним из главных направлений для планируемого на весну украинского наступления. Все эти месяцы начиная с октября они неоднократно вели разведку, пытались действовать мелкими группами. Поэтому наши наступательные действия здесь очень серьезно ломают все планы украинцев и меняют всю конфигурацию. Думаю, что наступательные действия будут продолжаться, мы будем стесывать эту дугу. И будем пытаться со своей стороны вбить клин вглубь украинских порядков и, соответственно, будем готовиться к следующему этапу.

Взяли на излом Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия продолжила атаковать и на других участках линии соприкосновения. На южнодонецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск «Восток» уничтожено более 65 военнослужащих 110-й бригады теробороны в районе Полтавки в Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе Угледара в ДНР. Также за сутки уничтожены четыре бронемашины и два автомобиля ВСУ.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. В районе Первомайского и Васюковки в ДНР армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВФУ и 3-й бригады Нацгвардии.

Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

Охота на HIMARS и MLRS

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями на линии соприкосновения. На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Уничтожено более 25 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

На херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Андрей Рубцов Фото: Министерство обороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США , три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 105 районов сосредоточения войск.

В районе города Краматорск в ДНР уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США. А в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Самолеты ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожили РЛС обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

ПВО за сутки сбила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Кременная в ЛНР, Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Артиллеристы бьют в цель

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Когда артиллерийское подразделение капитана Игоря Котенева меняло огневые позиции, противник открыл огонь. Игорь, грамотно используя рельеф местности, вывел дивизион из-под огня. И тут же нанес ответный удар по артиллерии ВФУ. После этого артиллеристы продолжил марш в указанный район для выполнения поставленной задачи.

Андрей Рубцов Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Спустя несколько дней Игорь получил информацию, что десантное подразделение попало в засаду. Он оперативно подавил позиции вражеской артиллерии, ведущей огонь по нашим десантникам, что позволило голубым беретам уничтожить противника.

В ходе обороны населенного пункта расчет орудия старшего сержанта Виталия Сотникова поддерживал огнем подразделения российских войск. С помощью полученных с беспилотника данных о районе сосредоточения войск противника артиллеристы уничтожили три единицы техники и до 10 человек личного состава, засевших в лесополосе.

После этого командир орудия вывел расчет из-под обстрела и вновь открыл огонь. Подчиненными Виталия было уничтожено еще два бронетранспортера и до 15 боевиков. Благодаря решительным действиям Сотникова и слаженной работе его расчета подразделения российских войск отразили наступление противника.