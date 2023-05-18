Расчеты гаубиц «Мста-Б» российских десантников уничтожили украинских боевиков

Расчеты тульских артиллеристов–десантников ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают российские подразделения штурмовых отрядов, удерживающих фланги. Минобороны России 18 мая показало, как расчет орудий «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил вражескую пехоту, укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора.

«Чаще всего наши цели — это установка «Град», пехота. Танки — очень редко. В основном пехота. Техники мало здесь, потому что очень близко подходим. Мы стоим возле линии фронта, и противник боится подгонять сюда технику, так как мы по ней сразу же отрабатываем», — рассказал командир орудия с позывным Кочан.

Подразделения Тульского соединения ВДВ поражают артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, уничтожают огневые средства и живую силу противника.

В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии, пояснили в Минобороны.

«Работаем по опорным пунктам, по живой силе, по скоплению техники. Бывало даже такое, что с одного снаряда уничтожали три единицы техники — первый раз такое было в моем опыте в ходе СВО», — поделился наводчик орудия с позывным Рори.

16 мая корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу артиллеристов по позициям ВСУ из гаубицы «Мста-Б» в районе Белогоровки. Солдат с позывным Амурчик подчеркнул, что российские военные ведут работу по позиции украинских националистов круглосуточно. По его словам, боевая работа начинается, как только бойцам обозначают цель.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.