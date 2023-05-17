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МО Армении сообщило об обстреле своих позиций ВС Азербайджана

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Фото: министерство обороны Армении
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В Ереване заявили, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана обстреляли армянские позиции, ранены один военный и фельдшер. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении 17 мая.

«17 мая в районе 16:15 (по местному времени. — Ред.) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО РА», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там также добавили, что после этого азербайджанские военные открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего. В результате ранение получил и фельдшер.

Данные о состоянии здоровья военнослужащего и фельдшера уточняются.

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Ранее, 12 мая, минобороны Армении сообщило о том, что погиб один военнослужащий и еще двое получили ранения после обстрела позиций со стороны Азербайджана.

В тот же день сообщалось, что ВС Азербайджана применили беспилотник вблизи села Сотк.

До этого, 11 мая, армянское оборонное ведомство также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении Сотка по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военнослужащих.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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