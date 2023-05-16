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Россияне стали меньше интересоваться инвестициями в золото в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Спрос россиян на инвестиции в золото снизился в 2023 году, сообщили «Известиям» 16 мая в Совкомбанке и банке «Открытие».

Как рассказала управляющий директор — глава Совкомбанк Wealth Management Екатерина Серединская, в прошлом году наблюдались эмоциональные покупки.

«Кроме того, произошло насыщение, многие, кто хотел купить золото, сделали это в прошлом году. Сейчас эмоции ушли, и клиенты покупают золото, как альтернативу валюте», — объяснила она.

В пресс-службе банка «Открытие» так же сообщили, что в I квартале 2023 года спрос был ниже, чем во второй половине марта 2022-го.

«Клиенты предпочитают инвестировать в золотые слитки и инвестиционные монеты, так как это одни из самых надежных и удобных способов вложений. За последний год клиентские предпочтения в этом плане не изменились: населению по-прежнему интересны драгоценные металлы и монеты, при этом спрос на них в целом снижается. Ожидаем, что спрос на золото и в целом на драгоценные металлы будет ниже, чем в 2022 году, так как рынок уже насыщен и выросли цены в сравнении со второй половиной прошлого года», — отметили там.

В то же время вице-президент банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов отметил, что инвесторы рассматривают вложения в золото в основном как средство для защиты сбережений от ослабления курса рубля и высокой инфляции.

«Плюсом этого актива является отсутствие значимых инфраструктурных рисков, в отличие, например, от валют недружественных стран. Именно поэтому в прошлом году население активно покупало золото», — объяснил он.

При этом Кузавов уточнил, что в кредитной организации не ожидают в этом году «значимых сюрпризов от инфляции», и отметил, что рубль не выглядит избыточно крепким, поэтому в таких условиях спрос на драгметалл со стороны населения вряд ли будет существенно расти.

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В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, что спрос на золото в ближайшие месяцы будет повышенным.

«Полагаем, что в ближайшие месяцы цена на золото будет торговаться в диапазоне $1950–2050 за унцию. Считаем, что в этом году цена на золото может подняться до $2100–2200 за унцию», — добавил эксперт.

Директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов привел прогноз, согласно которому в 2023 году, пока действуют налоговые льготы на продажу золотых слитков, будет сохраняться высокий спрос на металл.

Кроме того, он обратил внимание на то, что цена золота может как резко вырасти, так и быстро упасть, что при неудачном моменте для продажи может привести к убыткам инвесторов.

«Поэтому мы рекомендуем рассматривать золото как долгосрочную инвестицию — минимум на 5–7 лет», — заключил Сафонов.

Как сообщалось 17 марта, спрос на золото в России в 2022 году побил все рекорды — вырос в 15 раз. Россияне купили 75 т инвестиционного золота в слитках против 5 т в 2021 году.

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