CNN уличил ЦРУ в попытках вербовки россиян в Telegram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пытается вербовать россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Об этом сообщил телеканал CNN 15 мая.

Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Управление отмечает, что в настоящее время существует возможность «для того, чтобы русские приходили и доставляли информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты».

Телеканал приводит слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними. Бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Олсон высоко оценил усилия социальных сетей и согласился с тем, что сегодня «вероятно, лучший период вербовки русских, который у был».

Ранее, 23 ноября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу сообщила, что в ведомстве планируют вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.

До этого, 28 октября, бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди раскрыл цель стратегии национальной обороны США. Он отметил, что документ следует рассматривать как пропаганду перед выборами в конгресс. При этом Россия в обнародованной в октябре стратегии упоминается 71 раз. Как уточнил Джиральди, Кремль описывается в ней как «угроза миру и стабильности, которой необходимо противостоять».

В ноябре прошлого года в посольстве РФ в США сообщили, что заявления руководства ЦРУ о поиске потенциальных агентов среди россиян подтверждают враждебный курс Вашингтона.

В мае прошлого года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР США посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину. Глава российского диппредставительства также сообщил, что однажды некий мужчина поставил стул у входа в посольство РФ, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему.