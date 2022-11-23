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В посольстве РФ назвали заявления ЦРУ о вербовке россиян подтверждением враждебности

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Заявления руководства Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о поиске потенциальных агентов среди россиян подтверждают враждебный курс Вашингтона. Такое мнение высказали в среду, 23 ноября, в посольстве РФ в США.

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Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу сообщила, что там планируют вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией (СВО) на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.

Комментируя данную новость, в посольстве РФ заметили, что чиновник открыто признал, что спецслужба ведет поиск потенциальных агентов среди россиян по всему миру. Более того, он призвал граждан России к взаимовыгодному сотрудничеству, добавили там.

«Всё это убеждает в том, что украинский кризис инспирирован местными правящими кругами с целью, как записано в новой стратегии по нацбезопасности США, нанесения нашей стране стратегического поражения», — заключили в дипведомстве, передает ТАСС.

До этого, 28 октября, бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди раскрыл цель стратегии национальной обороны США. Россия в документе упоминается 71 раз. Как уточнил Джиральди, Кремль описывается в ней как «угроза миру и стабильности, которой необходимо противостоять».

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе. Также в Москве указывали, что, поставляя оружие Украине, США и НАТО вступают в прокси-войну с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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