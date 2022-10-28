Экс-офицер ЦРУ рассказал об истинной цели стратегии обороны США

Стратегию национальной обороны США следует рассматривать как пропаганду, которая направлена на создание нужного впечатления у общественности перед предстоящими выборами в конгресс. Об этом 28 октября сообщил бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди.

«Думаю, что ее следует рассматривать в контексте предстоящих выборов. Это по большей части пропаганда — и недостаточно серьезная», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Джиральди добавил, что в документе использованы фразы, относящиеся к языку государственной медиаречи, «настроенному на обращение к конкретным целевым группам в США и Европе».

Также он указал на то, что Россия в обнародованной стратегии упоминается 71 раз. При этом Кремль описывается как угроза миру и стабильности, которой необходимо противостоять.

Кроме того, эксперт усомнился в том, что Вашингтон готов прекратить Пекин «во врага» с учетом всех имеющихся внутренних проблем, в том числе инфляцию и государственный долг.

Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны страны накануне. Согласно документу, Вашингтон обязуется рассматривать возможность использования ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах для защиты интересов страны, союзников и партнеров.

В приоритете отмечается защита от угрозы, которую для США представляет Китай. Еще одним пунктом обозначено сдерживание возможных ядерных атак против США и их союзников.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» в стратегии обороны США. По его словам, «агрессия» со стороны России якобы угрожает интересам и ценностям США.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, Вашингтон принял решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре. Отмечалось, что бомбы будут доставлены в ускоренном порядке «с учетом нарастания ядерной риторики России, чтобы обеспечить постоянную готовность».

Между тем, 26 октября, доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер отметил, что не Россия на сегодняшний день является угрозой интересам США, а Евросоюз (ЕС). Он пояснил, что раньше доминирование США было выгодным для ЕС, поскольку позволяло экономить деньги на обороне и использовать «дивиденды от американской защиты», но сегодня ситуация изменилась.

До этого, 14 октября, сообщалось, что Североатлантический альянс проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию до 30 октября. В НАТО уточнили, что участие примут 14 стран и до 60 военных самолетов , учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией. Между тем, заверили в альянсе, боевое оружие не будет задействовано в плановых ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень».