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The Wall Street Journal сообщила о планах ЦРУ вербовать недовольных СВО россиян

The Wall Street Journal: ЦРУ намерено вербовать россиян, недовольных спецоперацией на Украине
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Фото: Global Look Press/CIA
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) планирует вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом 22 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу.

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По его словам, ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории. С таким заявлением он выступил в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона (США).

Издание отмечает, что это первое публичное выступление Марлоу с момента вступления в должность в прошлом году.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. По данным источника The Washington Post, во время встречи Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины.

До этого, 28 октября, бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди раскрыл цель стратегии национальной обороны США. Он отметил, что документ следует рассматривать как пропаганду перед выборами в конгресс. При этом Россия в обнародованной в октябре стратегии упоминается 71 раз. Как уточнил Джиральди, Кремль описывается в ней как «угроза миру и стабильности, которой необходимо противостоять».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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