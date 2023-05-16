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Пушков предрек США трудности после заморозки $300 млрд резервов России

Сенатор Пушков: замораживание финансовых резервов РФ станет пирровой победой для США
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Импульсивное решение о заморозке $300 млрд финансовых резервов России стало проблемой для США, потому что они не смогли рассчитать долгосрочные перспективы. Об этом в понедельник, 15 мая, в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет Пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком. Потеряют они гораздо больше. Процесс запущен», — заявил Пушков.

Он назвал такую тактику синдромом превосходства, которая ведет к импульсивным решениям, а они — к стратегическим ошибкам.

Сенатор подчеркнул, что для Китая и многих стран мира такой шаг стал показателем ненадежности доллара как резервной валюты и готовности США использовать заморозку принадлежащих другим странам финансовых средств в качестве политического оружия.

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10 мая президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также признал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США.

2 мая в Белом доме заявили, что Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса, и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 24 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов предрек, что доллар перестает быть резервной валютой, потому что, по его словам, расчеты в долларах стали опасны. Он отметил, что для России использование национальных денежных единиц является приоритетом, а другие страны перенимают этот опыт, поскольку не хотят сталкиваться с рестрикциями и заморозкой активов.

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