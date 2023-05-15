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В Польше «будут работать» над изъятием новых зданий у посольства РФ

Премьер Польши: Варшава «продолжит работу» над изъятием новых зданий у посольства РФ
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Фото: commons.wikipedia.org
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Польша «продолжит работу» над изъятием новых зданий у российского посольства. Об этом 15 мая заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными», — сказал политик в эфире телеканала Polsat.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что у польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства России в Варшаве. Однако в российском диппредставительстве подчеркнули, что власти Польши отказываются признавать собственностью РФ жилой комплекс посольства в Варшаве на улице Бетховена.

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Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального. Она добавила, что Москва также много лет отстаивает мемориальный комплекс в Польше, который включает памятники, надгробия и места захоронения.

Днем ранее в МИД России выразили решительный протест временному поверенному Польши в связи с захватом здания школы при российском посольстве в Варшаве.

В МИД России подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.

Представители мэрии Варшавы 29 апреля в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

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