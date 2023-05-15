Следствие попросило запретить определенные действия супругу Блиновской

Следствие просит избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по делу о неуплате налогов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

О том, что супругу блогера также предъявили обвинение в уклонении от налогов, стало известно ранее в этот день.

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей. В качестве пособников блогера выступали ее супруг и иные неустановленные лица. Часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета блогера и два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле 27 апреля. Ее супруг покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и проходил по делу в статусе свидетеля.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.