Реклама
Прямой эфир
Туризм
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Мир
В ООН заявили об отсутствии экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки
Мир
Политолог оценил шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов
Мир
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Авто
В России продали более 15 тыс. новых автомобилей за неделю
Экономика
В Минэкономразвития отреагировали на обновленный прогноз ЕК по ВВП России
Авто
«Алмаз-Антей» раскрыл планы по выпуску машин на бывшем заводе Toyota
Мир
Байден заявил об отсутствии прогресса по предотвращению дефолта в США
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла содержание новых санкций против РФ
Экономика
Эксперт рассказала о действиях для предпринимателей при выявлении налоговой недоимки
Мир
Посольство РФ опровергло наличие ограничений на въезд для граждан Финляндии
Спорт
Титов указал на востребованность фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв»
Мир
Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

Следствие попросило запретить определенные действия супругу Блиновской

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие просит избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по делу о неуплате налогов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

О том, что супругу блогера также предъявили обвинение в уклонении от налогов, стало известно ранее в этот день.

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей. В качестве пособников блогера выступали ее супруг и иные неустановленные лица. Часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета блогера и два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле 27 апреля. Ее супруг покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и проходил по делу в статусе свидетеля.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023