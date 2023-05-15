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Сына российского дипломата обвинили в убийстве девушки под Москвой

ИА REGNUM: сына российского дипломата обвинили в убийстве 22-летней девушки под Москвой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин
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Сын бывшего заместителя посла России в Пакистане обвиняется в убийстве 22-летней девушки. Трагедия произошла 12 мая в Солнечногорске, сообщает 15 мая ИА REGNUM.

О том, что в подъезде жилого дома на улице Дзержинского находится окровавленная девушка, сообщил в полицию местный житель. К моменту приезда врачей девушка еще была жива, но из-за нескольких ножевых ранений потеряла слишком много крови и умерла.

По словам источника СМИ, на теле убитой обнаружили несколько ран. Подозреваемого в совершении убийства установили в кратчайшие сроки, им оказался 32-летний сын экс-заместитель посла России в Пакистане Владимира Березюка Александр.

Его задержали в метро Москвы, доставили на допрос, в ходе которого он признался в убийстве.

Фигуранту предъявили обвинение, он арестован.

Девушка училась в Академии МВД и занималась блогерством. У погибшей было много поклонников, среди которых был и Александр. Он пытался ухаживать за девушкой, но та отказывала мужчине. Как уточнил источник, убитая рассказывала знакомым о преследованиях Александра и жаловалась на его навязчивое поведение.

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Как установило следствие, знакомые обвиняемого рассказали о его вспыльчивость. В телефонных книгах приятелей он был записан, в частности, как «псих».

В конце апреля в Москве мужчина из ревности нанес 17 ножевых ранений сожителю своей экс-возлюбленной. Потерпевший скончался, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

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