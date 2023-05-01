В Москве мужчина из ревности нанес сопернику 17 ножевых ранений

Мужчина из ревности нанес 17 ножевых ранений сожителю своей экс-возлюбленной на северо-востоке Москвы. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело жертвы было найдено накануне утром в квартире дома в Путевом проезде. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний мужчина. Как оказалось, он был бывшим сожителем подруги убитого.

«В настоящее время установлено, что мужчина нанес сопернику 17 ножевых ранений, в результате чего тот скончался», — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее, 30 апреля, в квартире на проспекте Маршала Жукова обнаружили завернутое в ковер тело мужчины с признаками насильственной смерти. В течение трех часов подозреваемого в совершении преступлении задержали. По данным полиции, он нанес жертве несовместимые с жизнью травмы, после чего завернул тело в ковер и скрылся.