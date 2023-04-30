Завернутое в ковер тело мужчины обнаружили в квартире в Москве

В квартире на северо-западе Москвы обнаружили завернутое в ковер тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили 30 апреля в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что убитого обнаружили в жилом доме на проспекте Маршала Жукова. На место выехали следователи и криминалисты.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — добавили в ведомстве в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Ранее, 20 апреля, в Карачаевске в подъезде жилого дома обнаружили тело 10-летней девочки с перерезанным горлом. Местный Telegram-канал «ЧП КЧР» сообщает, что ученицу 4-го класса якобы убил сосед, он затащил ребенка в свою квартиру и там перерезал девочке горло.

По данным источника «Известий», подозреваемым оказался 15-летний местный подросток. Его задержали.