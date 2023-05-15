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В Москве подсчитали количество ДТП за неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В период с 8 по 14 мая на дорогах столицы произошло 140 аварий: 140 раненых, включая 19 детей до 16 лет, а также пятеро погибших. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

По данным ГИБДД, самыми частыми причинами происшествий на дорогах стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: всего за прошедшую неделю зарегистрировано 55 и 52 инцидента соответственно. Практически половина аварий с участием пешеходов (48%) произошла на переходах.

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Кроме того, на прошлой неделе зафиксировано 14 столкновений с участием мототранспорта и девять ― с велосипедами.

Согласно статистике, больше всего аварий произошло в субботу, 13 мая: в этот день на столичных дорогах было зарегистрировано 32 ДТП. Тем временем наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий в Москве зафиксировано во вторник, 9 мая: всего семь аварий.

Также на прошлой неделе в Москве зафиксировано 430 эпизодов вождения в нетрезвом виде.

11 мая стало известно, что в период с января по апрель 2023 года в Москве 63 человека стали жертвами ДТП с участием электрических самокатов. Всего на дорогах за четыре месяца произошло 60 столкновений с участием самокатов, «средств индивидуальной мобильности малой мощности» мощностью до 250 Вт. Летальных исходов не зафиксировано.

Как правило, чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил передвижения по пешеходному переходу, а также из-за наезда на пешеходов.

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