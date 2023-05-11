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В 2023 году в ДТП с электросамокатами и велосипедами пострадало более 150 жителей Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер
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В Москве 63 человека стали жертвами ДТП с участием электрических самокатов в период с января по апрель 2023 года. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Всего на дорогах за четыре месяца произошло 60 столкновений с участием самокатов, «средств индивидуальной мобильности малой мощности» мощностью до 250 Вт. Летальных исходов не зафиксировано.

Как правило, чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил передвижения по пешеходному переходу, а также из-за наезда на пешеходов.

Кроме того, столичная Госавтоинспекция представила данные о ДТП с участием велосипедистов: с января по март было зафиксировано 87 аварий с велосипедами, в результате которых пострадали 88 человек. Погибших нет.

Большинство аварий происходили из-за проезда велосипедистов на красный сигнал светофора, из-за движения по пешеходному переходу, а также из-за несоблюдения приоритетности движения на дорогах общего пользования.

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27 апреля депутаты Госдумы РФ выступили с предложением обязать владельцев электросамокатов и моноколес их регистрировать. Также законодатели предлагают ужесточить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Хозяин транспортного средства должен поставить его на учет и получить регистрационные знаки в течение 10 дней после приобретения, сообщает телеканал «Известия».

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