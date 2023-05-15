Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м
Вулкан Шивелуч 15 мая поднялся на высоту до 3, 5 тыс. м, шлейф распространяется в сторону Берингова моря, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3,5 тыс. м при высоте самого исполина — 3 283 м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Между тем при изменении направления ветра не исключено выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района.
Туристических групп в районе вулкана нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, уточнили в ведомстве.
Ранее, 1 мая, в районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
30 апреля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. При этом в населенных пунктах пепел на тот момент не выпадал.
Позже в тот же день в ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили, что пепловые выбросы на камчатском вулкане Шивелуч могут достигать 15 тыс. м над уровнем моря с образованием пирокластических потоков протяженностью 10–15 км. При этом не исключалось выпадение пепла в поселках Усть-Камчатск, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района.
До этого, в ночь на 11 апреля, произошло извержение Шивелуча. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.