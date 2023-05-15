Реклама
Прямой эфир
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Мир
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м

0
Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вулкан Шивелуч 15 мая поднялся на высоту до 3, 5 тыс. м, шлейф распространяется в сторону Берингова моря, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3,5 тыс. м при высоте самого исполина — 3 283 м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Между тем при изменении направления ветра не исключено выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Туристических групп в районе вулкана нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, уточнили в ведомстве.

Пепельный свет: какими будут последствия извержения вулкана на Камчатке
Активность Шивелуча идет на убыль, но скажется даже на темпах глобального потепления

Ранее, 1 мая, в районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

30 апреля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. При этом в населенных пунктах пепел на тот момент не выпадал.

Позже в тот же день в ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили, что пепловые выбросы на камчатском вулкане Шивелуч могут достигать 15 тыс. м над уровнем моря с образованием пирокластических потоков протяженностью 10–15 км. При этом не исключалось выпадение пепла в поселках Усть-Камчатск, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района.

До этого, в ночь на 11 апреля, произошло извержение Шивелуча. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023