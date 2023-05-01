Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом 1 мая сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 1 мая на территории Усть-Камчатского муниципального района было зарегистрировано два сейсмособытия, также еще одно землетрясение произошло в Усть-Большерецком районе. Магнитуда этих сейсмособытий не превышала 4,0.

Ранее, 22 апреля, в акватории Тихого океана Камчатского края было зарегистрировали землетрясение с магнитудой в 4,2 балла. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии около 200 км к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

В ночь на 11 апреля на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.