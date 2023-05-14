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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией

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Фото: министерство обороны Азербайджана
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ВС Армении обстреляли из минометов азербайджанские позиции на приграничной территории. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщило министерство обороны Азербайджана.

По словам ведомства, инцидент произошел в воскресенье около 19:30 мск. Армянские военнослужащие с позиций у села Еникенд обстреляли ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам из 60-миллиметровых минометов. О пострадавших не сообщается.

Позже в министерстве обороны Армении опровергли сообщения Азербайджана, назвав их очередной дезинформацией.

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Ранее, 12 мая, минобороны Армении сообщило о том, что погиб один военнослужащий и еще двое получили ранения после обстрела позиций со стороны Азербайджана.

В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана применили беспилотник вблизи села Сотк.

Накануне армянское оборонное ведомство также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении Сотка по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военных.

До этого, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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