Золотые аргументы: «Зенит» отметил чемпионство, ЦСКА близок к серебру

В прошедшем 27-м туре чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» отметил награждение золотыми медалями домашней ничьей с «Краснодаром» (2:2). А московский ЦСКА в столичном дерби разгромил «Торпедо», отправив его в первую лигу и укрепив свои позиции в борьбе за второе место. Армейцы воспользовались осечками конкурентов — «Ростова» и московского «Спартака». Донской клуб проиграл в гостях «Сочи» (0:1), пропустив единственный гол на последних минутах матча. А красно-белые на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1), чьи шансы подняться с предпоследнего места и спастись от прямого вылета из РПЛ стремительно тают.

Между тем, в гонку за медали пытается вклиниться грозненский «Ахмат», разгромивший в гостях московское «Динамо» (3:0), после чего главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович лишился своего поста. Не менее важной стала и встреча двух обитателей зоны переходных матчей — воронежский «Факел» обыграл дома «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Зенит» — «Краснодар»

Туром ранее «Зенит» обыграл дома «Спартак» (3:2) и обеспечил себе пятое чемпионство подряд. Правда, по просьбе руководства клуба РПЛ не стала вручать золотые медали и чемпионский кубок сразу после той игры. Все торжественные мероприятия отложили до встречи с «Краснодаром», которая также прошла в Северной столице.

Подопечные Сергея Семака вышли на поле и отыграли в специальной чемпионской форме золотого цвета. Тренер почти полностью вывел на поле основной состав, не став выпускать ближайший резерв в не имевшем турнирного значения матче. Можно отметить разве что наличие в центре обороны Нуралы Алипа, отыгравшего все 90 минут.

Было видно, что «Зенит» играет не в полную силу, игроки берегут себя, чтобы не получить травму. На 15-й минуте питерцы открыли счет благодаря голу Малкома. В начале второго тайма «Краснодар» перевернул ход матча и повел за счет забитых мячей Михайло Баняца и Алексея Ионова. Но совсем испортить праздник питерцам они не смогли — в самом конце игры Маттео Касьерра сравнял и добыл своей команде ничью.

— «Зенит» по-чемпионски уверенно провел эту встречу, — поделился с «Известиями» бывший главный тренер сине-бело-голубых Анатолий Бышовец. — Да, была видна некая расслабленность, потеря концентрации из-за того, что матч не имел турнирного значения. Но, когда было надо, и игра шла не по сценарию хозяев, команда Семака включала максимальный режим скоростей и борьбы. В итоге сумела добиться ничейного результата. Все в духе нынешнего «Зенита», умеющего за счет класса игроков, тактики, чувства ритма добиться результата, затратив ровном столько сил, сколько надо. Фирменная черта этой команды, позволившая уверенно выиграть и нынешнее чемпионство, и предыдущие.

«Химки» — «Спартак»

Весенние неудачи привели к тому, что «Спартак» не только лишился шансов догнать «Зенит» (хотя зимой надежды на это были), но теперь рискует оказаться и без медалей. Команда не выигрывает уже три матча подряд.

Предыдущие неудачи с «Ростовом» (1:1) и «Зенитом» (2:3) можно было списать на класс соперников, идущих вверху таблицы. Но терять очки с идущими на 15-м месте в зоне вылета «Химками» в контексте гонки за медали с ЦСКА и «Ростовом» было никак нельзя. Но красно-белые вышли на поле непохожими на себя. И пытающиеся зацепиться за спасительное 14-е место химчане дали им настоящий бой, поведя в первом тайме за счет гола Резиуана Мирзова со штрафного. Перед самым перерывом они еще и оказались в большинстве, когда Даниил Денисов получил спорную желтую карточку, ставшую для него второй в матче и превратившуются в красную.

И здесь «Химки» могут только кусать локти, что не смогли воспользоваться ситуацией. На 56-й минуте они позволили Александру Соболеву сравнять счет, а затем не реализовали кучу голевых моментов. И в итоге остались с ничьей.

Теперь подопечные Андрея Талалаева отстают от замыкающего зону переходных матчей «Пари Нижний Новгород» на пять очков. Поражение в следующем туре может окончательно лишить подмосковный коллектив шансов на спасение от вылета. «Спартак» остается четвертым. Отставание от идущего вторым ЦСКА составляет четыре очка. И даже победа в дерби следующего тура против армейцев не гарантирует красно-белым серебряные медали. От замыкающего первую тройку «Ростова» они отстают по личным встречам.

— Недовольны результатом — при таком количестве моментов, считаю, что упустили победу, — отметил в разговоре с «Известиями» Резиуан Мирзов. — Подвела реализация. И, играя в большинстве целый тайм, надо было побеждать. Да, «Спартак» — хорошая команда. Но «Химки» были в этом матче сильнее. И должны были пользоваться возможностями — с учетом того, в каком положении мы оказались. Теперь надо биться и побеждать в следующих матчах. Шансы избежать вылета еще есть — будем бороться до последнего.

ЦСКА — «Торпедо»

ЦСКА туром ранее воспользовался осечкой конкурентов и вышел на второе место. В этих условиях мало кто сомневался, что он оступится в матче с аутсайдером, который уже казался обреченным. Особенно на фоне того, что «Торпедо» сотрясают скандалы в виде отчисления из состава трех ключевых футболистов — защитников Ильи Кутепова и Юрия Журавлева, а также полузащитника Равиля Нетфуллина.

В этой связи «автозаводцы» вышли против армейцев с крайне экспериментальной линией обороны. И на этом погорели. Вновь, как и в прошлых турах, ЦСКА забил быстрый гол. На 5-й минуте Федор Чалов воспользовался привозом Бояна Рогановича, который сделал неудачную скидку головой в своей штрафной. Форвард красно-синих подобрал мяч и перебросил его через вратаря Егора Бабурина.

Ближе к перерыву тот же Чалов отдал голевую передачу на Ивана Облякова, который удвоил преимущество ЦСКА. А в конце встречи на ровном месте сфолил в своей штрафной на Хорхе Карраскале Евгений Шляков. Чалов реализовал пенальти и забил свой 17-й гол в нынешнем чемпионате. ЦСКА закрепился на втором месте, увеличив отрыв от «Ростова» и «Спартака» до четырех очков. «Торпедо» лишилось шансов на спасение и окончательно застряло на последнем месте. После года в РПЛ оно возвращается в первую лигу.

— Тяжело передать эмоции от вылета из РПЛ — вы их не почувствуете, словами это не передать, — сказал «Известиям» полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук. — Мы могли зацепиться за шансы остаться в премьер-лиге, побороться за выживание. Где-то могли выиграть, где-то вничью сыграть, но проиграли. В конечном итоге футбол все расставил по местам. Мотивация на оставшиеся три тура? Не знаю, как у других, а я в первую очередь выхожу играть в футбол за свою семью и за себя. Футбол никогда не предам.

«Динамо» — «Ахмат»

Проваленная весенняя часть сезона уже почти лишила динамовцев шансов на медали. Но формально они еще оставались. Однако бело-голубые вновь продолжили закапывать себя в середину турнирной таблицы.

«Ахмат» создал несколько опасных моментов, а на 38-й минуте, когда Дарко Тодорович навесил с углового, Нене Гбамбле подставил голову и отправил мяч в притирку с ближней штангой. Не прошло и четверти часа после перерыва, как грозненцы удвоили преимущество. Мирослав Богосовац прошел с мячом до штрафной площади «Динамо», отпасовал влево, а там Мохамед Конате с острого угла удачно пробил в ближний угол ворот.

Довершил издевательство над «Динамо» принадлежащий ему полузащитник Владислав Карапузов, играющий в «Ахмате» на правах аренды. Он сделал точный диагональный прострел на Владимира Ильина, который был совершенно один перед Антоном Шуниным и расстрелял динамовского вратаря.

После матча член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил журналистам, что к следующему матчу команду будет готовить другой главный тренер. Славиша Йоканович работал в клубе с лета прошлого года. Он был назначен по окончании прошлого сезона, когда под руководством Сандро Шварца бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата и дошли до финала Кубка России. Сейчас, за три тура до финиша чемпионата, динамовцы идут на седьмом месте. «Ахмат» же вновь закрепился на пятой строчке — подопечные Сергея Ташуева уже недалеко от первой тройки.

— Была хорошая игра в нашем исполнении, — заявил «Известиям» защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац. — Мы использовали свои моменты, сделали все, что говорил тренер. Перед игрой он сказал, что мы хорошо тренируемся и при таком отношении к делу можем обыграть любого. Президент и владелец клуба поставили нам задачу выигрывать в каждом матче — и мы делаем все, чтобы ее выполнить. Хотим победить в оставшихся матчах и посмотреть, на какой позиции в таблице будем.

Также в прошедшем туре екатеринбургский «Урал» обыграл дома «Оренбург» (2:1). Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и опустились в зону переходных матчей, дав себя обойти «Факелу».