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«Не считаю нас со Свентек и Рыбакиной «большой тройкой»

Чемпионка Australian Open, вторая ракетка мира Арина Соболенко — о конкурентках, любимом турнире и своей мотивации
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Арина Соболенко — одна из самых ярких теннисисток в современном женском туре. Раньше на обаятельную девушку из Белоруссии обрушивался шквал критики по поводу и без. Но она, несмотря ни на что, проводит свой лучший сезон, уверенно держится на второй строчке рейтинга WTA и уже успела выиграть дебютный турнир «Большого шлема» Australian Open и «Мастерс» в Мадриде. Накануне римского тысячника, откуда Арина, впрочем, уже успела вылететь, «Известия» и «СЭ» поговорили с теннисисткой и узнали, как она отметила свое 25-летие, верит ли в знаки зодиака, какова ее цель на этот сезон и чего ожидает от «Ролан Гаррос».

«Обожаю приезжать в Италию из-за вкусной еды»

— Вы говорили, что победу на мадридском «Мастерсе» и свой день рождения отпразднуете уже в Риме. Так как всё прошло?

— Да, поели вкусную пасту, пиццу и мороженое. Прогулялись по городу. Что может быть еще лучше для празднования дня рождения и титула?

— Ваш тренер называет вас в шутку «старушкой», а вы соглашаетесь, хотя еще молоды. Но что вас отличает от Арины пятилетней давности? Что поменялось внутри? И какой могли бы дать совет себе?

— Многое поменялось. Я стала более зрелая, спокойная, хладнокровная и, наверное, отчасти более уверенная в себе. Какой бы я дала совет той Арине? Ничего бы не сказала. Мне кажется, мне надо было пройти весь путь, чтобы прийти к тому, кем я сейчас стала.

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— Последнее о дне рождения. Вы, получается, Телец, но верите ли в знаки зодиака?

— Не то чтобы прямо верю, но я точно — упертая, как Телец.

— С чем у вас ассоциируются Рим, Италия?

— Обожаю этот турнир. Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определенно очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверное, больше всего из-за вкусной еды (смеется).

— Если не секрет, какое блюдо итальянской кухни самое любимое?

— Паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть.

— Перед турниром у вас было немного свободного времени. Из чего состоит ваш день?

— По-разному бывает. В связи с тем, что я сыграла финал в Мадриде, мы делаем одну тренировку фитнес, но большую половину дня занимает восстановление, работа с физио, возможно, 10–15 мин плавания, прогулка по Риму, вкусно покушать. Ухожу больше в восстановление перед следующим турниром.

«Моя цель — стать лучше, чем я была в прошлом году»

— Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу считает вас, а также Свентек с Рыбакиной «большой тройкой» женского тура. Согласны ли с таким определением?

— Не сказала бы, что мы «большая тройка», потому что я бы не упускала из виду и Крейчикову с Саккари. Возможно, мы просто стабильнее играем в этом сезоне, но я бы не сказала, что только наша тройка — это «большая тройка» в WTA. Всё равно приятно такое слышать. Хочется только продолжать быть в этой тройке и показывать такие результаты.

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— Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли наконец-то свой первый парный титул вдвоем. А что вы думаете о паре? Видите ли себя в будущем снова в ней?

— Я в принципе играла в паре, даже первой ракеткой мира была. Игра в паре очень помогает в одиночке, но опять-таки если больше фокусов на одиночке, тяжело играть и то и то. Поэтому я и не играю больше пару, потому что силы не безграничны. К сожалению, мы не молодеем с каждым годом. Я люблю парный теннис, но пришлось отказаться в пользу одиночки и больше заниматься восстановлением в свободное время.

— Следующие пару вопросов будут в формате блица — нужно будет просто продолжить фразу. Главная мотивация в теннисе для меня...

— Это титулы.

— Моя самая большая поддержка...

— Моя семья.

— Мой самый большой критик...

— Моя команда.

— Любимый турнир...

— US Open.

— Я бы хотела улучшить в себе...

— Всего по чуть-чуть.

— Будь моя воля, все турниры были бы на таком покрытии, как...

— Я все покрытия люблю, но давайте хард.

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— Я отношусь к коучингу...

— Положительно.

— О «Ролан Гарросе» могу сказать...

— Это отличная возможность показать хороший результат.

— Цель на этот сезон...

— Стать лучше, чем я была в прошлом году.

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