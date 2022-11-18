«Я хочу вырастить чемпионов здесь, в нашей стране»

Российские теннисисты — единственные из топовых отечественных спортсменов, кто избежали отстранения от крупных международных соревнований после 24 февраля. Но совсем избежать санкций в этом виде спорта мы не смогли. Федерации тенниса России (ФТР) запретили заявлять свои команды на Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, из календаря ATP и WTA убрали Кубок Кремля и Открытый чемпионат Санкт-Петербурга. О том, как нам жить без крупных турниров, «Известия» поговорили с одной из лучших отечественных теннисисток 2000-х — первой половины 2010-х годов Надежной Петровой.

Справка «Известий» На ее счету 13 побед в турнирах WTA в одиночном и 24 в парном разрядах. Во всех четырех турнирах «Большого шлема» она по два раза доходила до четвертьфиналов, а на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») было два полуфинала. В парном разряде на счету Петровой финалы «Ролан Гаррос»-2012, Открытого чемпионата США-2010, полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2011 и пять четвертьфиналов Уимблдона. Кроме того, в паре с Марией Кириленко Надежда выиграла бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне, а в составе сборной России выиграла Кубок Федерации-2007 и дошла до финала этого турнира в 2001 году.

«Хочется верить, что вновь в десятке постоянно будут наши девушки»

— Грустно, что в России сейчас нет крупных турниров?

— Пока так, но все может измениться. Да, перенесли Кубок Кремля. Это мероприятие всегда было особенным в календаре, все старались подойти к нему в отличной форме. И самим игрокам было бы радостно выйти вновь на большую арену, на тот корт, где мы выступали и на личном турнире, и в Кубке Федерации. И сейчас я готовилась к нему с большим удовольствием и полной отдачей. Но, с другой стороны, думаю, что до конца года в Москве еще могут пройти ряд соревнований, в которых примут участие молодые спортсмены, кто-то, возможно, станет новой звездой нашего вида спорта. Такие мероприятия очень важны для популяризации и развития не только тенниса, но и здорового образа жизни в нашей стране в целом.

— Почему в отличие от большинства наших спортсменов российские теннисисты не были отстранены от международных турниров?

— У нас индивидуальный вид спорта, сам себе строишь график. Хочешь играй, хочешь не играй. Да, лично спортсмены могут выступать на турнирах «Большого шлема», ATP, WTA, где сами подают заявку. Организаторы этих соревнований рассуждали так — теннисистов никто не поддерживает из федераций или госучреждений. Теннис тем и отличается, что если ты не играешь, то заработка нет. Но нас отстранили от командных турниров, где подаёт заявки Федерация. Это и Кубок Дэвиса, и Кубок Билли Джин Кинг.

— Почему российский женский теннис так сдал по сравнению с вашими временами, когда минимум пять-шесть наших спортсменок одновременно могли претендовать на победы в крупных турнирах, а в 2007 году сборная России выиграла Кубок Федерации без Марии Шараповой, Анастасии Мыскиной, Елены Дементьевой и дошла до финала без Светланы Кузнецовой?

— В мое время мы были первым поколением, кто заиграл хорошо, стал тренироваться у сильных тренеров. Первой уехала Аня Курникова. После неё пошла новая волна. Спортсменок было много, а в сборную попадали трое-четверо. Всегда была мотивация. Может быть, так сложилось по времени. Все хотели показать себя, добиться успеха. Это подстёгивало. А потом, когда мы завершали карьеру, на смену никто не приходил. Возможно, сейчас такой период, когда подрастает новое поколение. У мужчин тоже такой период был, когда ушли Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко. Не было звёзд, а сейчас опять появились: Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов. Хочется верить, что вновь в десятке постоянно будут наши девушки, как сейчас туда попали Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

— В свое время, живя в США, вы открывали там компанию «Petrova Dreamteam». Она ещё существует?

— Нет. Я приняла решение вернуться в Москву, в родной город. В Москве родилась моя дочка. Здесь живет папа, он Заслуженный тренер СССР и также тренирует детей в моей школе, преподает общую физическую подготовку. Папа был и моим тренером, когда-то он занимался и с Андреем Рублёвым, и с Даниилом Медведевым, и с сербской теннисисткой Александрой Крунич, немного работал также с Еленой Лиховцевой, с Татьяной Пановой. В России у меня много единомышленников, тех, кто прошёл со мной советскую школу тенниса.

У меня есть своя детская школа, расположенная на кортах спортивного клуба «Премьер Спорт». Как тренер я хочу вырастить чемпионов здесь, в нашей стране. Много планов по школе: нам нужно расширяться и увеличивать количество кортов для занятий — сейчас их, конечно, не хватает. И в этом отношении мы открыты для сотрудничества с партнерами и спонсорами. Кроме того, планируем запустить собственную линию спортивной одежды и аксессуаров. В образовательной части — готовимся открыть международный лекторий, где известные спортсмены мирового уровня выступят в качестве наставников для детей и смогут поделиться своим богатым опытом. Мы пригласили к участию известную узбекистанскую теннисистку, победительницу семи турниров WTA Ироду Туляганову, экс-вторую ракетку мира в одиночном разряде и трехкратного призера Олимпийских игр в паре испанку Кончиту Мартинес и многих других.

— Сколько человек занимается в вашей школе?

— Около 40 детей, с 6 до 12 лет. Некоторые уже играют на серьезном уровне, имеют рейтинг. Остальные получают первые навыки. Кто-то просто хочет получить удовольствие, у кого-то родители очень хотят, чтобы их дети играли в теннис. У нас камерная, домашняя и семейная обстановка, все занятия проходят индивидуально и под моим непосредственным контролем.

У школы несколько задач: воспитать своих чемпионов, мотивировать детей заниматься спортом, популяризировать теннис и здоровый образ жизни. Не из каждого ребенка нужно делать чемпиона, но вот здорового обязательно. Спорт — это, в первую очередь, про физическое и интеллектуальное развитие. Благодаря игре в теннис, дети развивают ловкость и координацию. В ребенке формируется уверенность и целеустремленность. Нацеленных на спортивный результат сейчас трое: девочка из Ростова-на-Дону и два мальчика из Москвы, одному из которых 10 лет, другому 12. Тот, которому 10, в начале года даже не имел очков. Он начал с нуля и активно поднимается в рейтинге. Недавно он наиграл ещё несколько турниров и вошёл в тридцатку лучших в Москве. По своему возрасту стоит пятым. Это большая работа, но и большой спортивный интерес — работать с ними. Хотя это занимает все больше времени — они тренируются уже как профессионалы. Перед ними стоят большие задачи и цели.

— Как профессионалы — это сколько по времени?

— По четыре-пять часов только на корте. Плюс дополнительные тренировки по общей физической подготовке три раза в неделю. Через неделю они играют турниры — получается большой игровой объём.

«Главное в советской системе, что все было бесплатно, корты бесплатные»

— Вы и большинство других звездных теннисистов готовились к взрослой карьере за пределами России. Вашим ученикам тоже придется уезжать, если захотят выходить на топ-уровень?

— Тут вопрос в погодных условиях для занятий в зимнее время. Теоретически в России можно создать нужные условия для тренировок в Сочи, где можно круглый год заниматься на улице. Там есть несколько хороших клубов, которые нужно привести в порядок. Либо построить что-то многофункциональное в плане спорта. Если будет конструкция, спасающая от осадков, то вообще идеально. Можно было бы сделать что-то даже на Олимпийских объектах, где много территории. ФТР могла бы рассмотреть этот вариант.

— Вашим подопечным может усложнить развитие невозможность выезда на юношеские международные соревнования, если нынешняя обстановка вокруг России затянется на несколько лет?

— На данный момент у нас такой проблемы не стоит. Хотя со следующего года нам уже придётся планировать некоторые зарубежные поездки. Но пока у нас очень плотная конкуренция в России. И моим ученикам этой практики на сегодня достаточно. Где-то годам к 14 уже необходимо будет выходить на международную арену. Но будем надеяться, что к этому времени кто-то из них уже будет привлекаться к сборной России. У сборной тоже есть юниорские чемпионаты мира и Европы, куда они выезжают. Это было бы идеально. Так что в 14 лет необходимо будет уже выезжать за границу: играть с иностранцами, плюс есть престижные турниры, на которых хорошо бы прочувствовать свой уровень и вырасти. На эти турниры приходят агенты, скауты — просматривают юных звёздочек.

— Вы упомянули советскую школу тенниса. В чем она была сильна? Обыватели думают, что мы стали теннисной державой только в 1990-е.

— Ну как? Посмотрите! Ольга Васильевна Морозова как тренер скольким спортсменам помогала: и Марату, и Динаре Сафиной. Был хороший теннисный клуб «Спарта», где у покойной Ларисы Дмитриевны Преображенской начинала заниматься Анна Курникова. Кому-то еще везло с тем, что родители спортсмены. У Маши Кириленко отец — футболист, мои родители — легкоатлеты. Но главное в советской системе, что все было бесплатно, корты бесплатные. И был большой поток занимающихся, что породило сумасшедшую конкуренцию. Помню, в моей школе «Шахтёр» было 14 кортов, и все были заняты.

— Тем не менее, в 12 лет вы уехали в Египет.

— Это был уже 1994 год, постСССР — тяжелое время в стране. Перестройка, мама и папа потеряли работу, распустили всех. А тут появилась возможность поехать, когда Египетская атлетическая федерация пригласила папу в Египет тренировать. Мы поехали. В Египте стала выступать в первых юниорских турнирах. Затем переехала в Польшу. А произошло это так: я выступала на турнире в Израиле. И там был тренер из Польши, он был русский. Привёз туда сборную. Смотрел матчи и предложил мне приехать в Польшу. Сказал, что у него есть знакомый, который хотел бы инвестировать в русских молодых спортсменов, потому что у нас есть стержень и работоспособность. Я поехала играть турнир, осталась на несколько недель. Так началось сотрудничество. С тем спонсором я проработала около шести лет, он скончался в возрасте чуть за 60. Я ему очень благодарна, он принял участие в моей карьере, потому что когда тебе уже надо играть в туре, то необходимо много финансов. Мы бы не потянули.

— Недавно карьеру завершили Роджер Федерер и Серена Уильямс. Нет ощущения, что такого масштаба личностей на горизонте не видно?

— Скажу, что для женского тенниса Серена — это потеря. На ней многое держалось. Она была особенная. Пока такой звезды в женском теннисе нет. Сейчас в женском теннисе нет стабильности. То одна, то другая выигрывают. У мужчин ещё есть элита, поколение, которое понемногу уходит. Но на смену приходят личности — интересные. Они сменят нынешних звезд. У мужчин все пока хорошо. Джокович, Надаль, много молодых интересных ребят. Алькарас молодой тот же. За мужчинами интереснее сейчас наблюдать.

— С чем это связано?

— Не могу сказать. Хотя, если поговорить с девочками, которые играли в наше время и сейчас остались ещё в туре, то они говорят, что теннис изменился. Он стал более физическим, быстрее. Я не могу сказать, что замечаю это.

«Лучшие результаты Кириленко пришлись на период, когда она встречалась с Овечкиным»

— Как отнеслись к прошлогоднему скандалу на «Ролан Гарросе», когда Наоми Осака вопреки регламенту объявила от отказе общаться со СМИ, объяснив это тем, что в теннисе не учитывается психологическое давление на спортсменок, а затем и вовсе снялась с турнира?

— Многим тяжело совладать с эмоциями. Когда после поражений приходится общаться с прессой, это все взрослые люди, которые могут задать острые вопросы, не задумываясь, что общаются ещё с подростком. У многих звезд ведь не было детства. Мартина Хингис уже в 15 лет стала первой ракеткой мира. Дженнифер Каприати в 14-15 лет тоже была на вершине. И, когда спортсмен понимает, что уже много заработал, но ему всего нельзя из-за постоянных поездок, туров, отелей, городов, то это серьёзное напряжение на психику. Но, конечно, не нужно себя так вести, как Осака. Она должна общаться с прессой. И после этой истории Осака не вернулась на прежние высоты. Можно было все свести на нет, но где-то ее надломило.

— Когда вы показывали лучший теннис в своей карьере?

— Период, когда я дошла до третьей строчки в мировом рейтинге, в мае 2006 года. Тогда у меня было три подряд выигранных турнира. Я подходила в очень хорошей форме к «Ролан Гарросу». Но на тренировке потянула мышцу и уже не смогла сыграть. Хотела восстановиться как можно скорее, сыграть на Уимблдоне. Но нет. Из-за того, что форсировала форму, возвращение затянулось. И после этого не смогла вернуть такую же форму. В конце попала в восьмёрку лучших на Итоговый турнир. После не получилось выйти на тот же уровень, хотя и были хорошие результаты. Но чтобы ощущать себя так на корте, как весной 2006 года — потом такого не было.

— Почему многие наши звезды так серьезно относятся к Олимпиаде, что готовы даже в микст заявляться, как сделал в прошлом году Андрей Рублев? Это же не дает таких денег и рейтинговых очков, как турниры «Большого шлема» и «Мастерсы»?

— Тут дело не в очках и не в деньгах. Если ты завоевал олимпийскую медаль, это очень престижно. Это гордость и плюс открываются большие возможности. Теннисисты, проходящие отбор на Олимпиаду, понимают, что это может быть их единственным шансом. А ведь выйти на пиковую форму к Олимпиаде очень сложно, поскольку у тебя параллельно идут турниры. А Олимпиады обычно проходят вслед за «Ролан Гарросом» и Уимблдоном, на которых ты отдаешь все силы.

— Вы не один год отыграли в паре с Марией Кириленко в тот период, когда ее знала не только теннисная аудитория из-за того, что она встречалась с Александром Овечкиным. На ее игре сказывалась личная жизнь и такое внимание публики?

— Ее лучшие результаты пришлись на тот период, когда они встречались. Мы как раз с ней дошли до финала «Ролан Гарроса», взяли бронзу Олимпиады. Поддержка Саши была, он ездил с нами на турниры. Это ощущалось, было здорово.

— С вами Овечкин общался?

— Ну, конечно, он же ездил в турне с нами, а там, кроме как с тренерским штабом и самыми близкими, ни с кем больше и не общаешься.

— Он когда-нибудь выходил поиграть с вами на корт?

— Конечно! Чтобы спортсмен не вышел поиграть?! Он спортсмен высокого уровня, профессионал. У него все прекрасно с координацией. Естественно, чемпионы такого уровня всегда быстро все схватывают. Тем более, он в отличной физической форме и отлично двигается по корту. К тому же азарт любого спортсмена — фанатизм и желание выиграть, значительно мотивируют на победу.

— Его фирменный кистевой бросок помогал?

— Есть какие-то похожие движения у хоккеистов. И потом он не в первый раз играл в теннис. Многие спортсмены увлекаются теннисом.

— Тяжело Мария пережила расставание с Александром?

— Вы знаете, у меня была травма в тот период. Я всю летнюю серию пропустила, не была рядом с Машей. Но по результатам было видно, что это сказалось. Хотя у неё и до этого были хронические травмы. Боли давали о себе знать.