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Замах на Рублева: Андрей обыграл Даниила Медведева на Итоговом турнире

Битва российских теннисистов в Турине — один из самых драматичных матчей сезона
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева на старте Итогового турнира ATP, который проходит в Турине с 13 по 20 ноября. Матч получился упорным и закончился на тай-брейке решающей партии. Это вторая подряд победа Андрея над Даниилом (в личном противостоянии счет 4:2 в пользу Медведева). Теперь для выхода из группы Рублеву надо одержать одну победу в двух оставшихся матчах с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. У Медведева уже нет права на ошибку в противостояниях с сербом и греком. А ведь Даниилу надо защищать финал — в прошлом году он уверенно преодолел групповой этап, в полуфинале победил Каспера Рууда, а в решающей встрече уступил Александру Звереву.

Упущенные возможности

Рублев выиграл последнее русское дерби, обыграв Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Это была волевая победа после поражения в первом сете. В Турине ситуация повторилась, но какие же это разные были матчи! В августе прошлого года Медведев уверенно выиграл первую партию (6:2), но провалил остаток матча. В этот раз показалось, что он вообще не готов к соперничеству на Итоговом.

Андрей доминировал в первом сете, легко сделал брейк в четвертом гейме (3:1), а в седьмом взял свою подачу под ноль (5:2). Даниил совершал много невынужденных ошибок и много играл под убийственный бэкхенд оппонента. Поэтому розыгрыши зачастую завершались после нескольких ударов. Но тут случилось невероятное. Даниил вернулся в игру, причем это произошло после того, как мяч, задев трос сетки, перевалился на половину Андрея. Рублев так расстроился этому, что не заметил, как соперник получил два брейк-пойнта в девятом гейме. И со второй попытки отыграл брейк (5:4).

При счете 6:5 Рублев получил возможность выиграть партию, исправив временное помутнение. Но двумя сетболами не воспользовался. Впрочем, на тай-брейке он играл как лев. Доставал сложные мячи, здорово выходил к сетке, заработав еще пять матчболов (6:2, 7:6). Но тут уже Даниил включил всё свое мастерство, затянул оппонента в любимые длинные розыгрыши и заставил ошибаться после постоянных кроссов. Плюс сетка еще раз сыграла за Медведева, а заработав первый сетбол, он тут же его реализовал. Фантастика.

Во второй партии Медведев сразу же чуть не проиграл свою подачу. Пришлось отыгрываться с 0:30, а потом потратить очень много сил на «ровно». Рублев же продолжал действовать очень уверенно, показав, что неудача в стартовом сете его не деморализовала. В третьем гейме он взял подачу оппонента с первого же брейк-пойнта и продолжал уверенно удерживать преимущество (5:3). В девятом гейме на подаче Медведева Рублев заработал еще один сетбол, но Даниил отыгрался. Для того, чтобы на «ровно» сделать две двойные ошибки подряд. Счет сравнялся.

Победитель определялся в решающем сете — первом на этом Итоговом. Цена ошибки была очень высока. Поэтому оба теннисиста старались играть максимально надежно, не часто радуя зрителей красивыми розыгрышами. Да и силы откровенно закончились. На двоих у парней ни одного брейк-пойнта за 12 геймов. Борьба завязалась лишь однажды. Рублев обеспечил себе тай-брейк и мог действовать раскрепощенно. В итоге довел дело до «ровно», но шанса заработать брейк-пойнт Медведев ему не предоставил.

Острее и грамотнее

Чемпионский тай-брейк также проходил в очень напряженной борьбе. Андрей выходил вперед (6:5 и 7:6), но Даниил демонстрировал железные нервы. Правда, третий матчбол он уже не отыграл. На длинном розыгрыше Рублев решил рискнуть и закончил матч классным виннерсом. Заслуженная победа Андрея, который выглядел мощнее и, вероятно, провел один из лучших матчей в этом году (наряду с победой над Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open).

— Я думал о US Open, потому что, когда мы играли в четвертьфинале в 2020 году, я тоже вел с похожим счетом на тай-брейке, но когда я уступил в том сете, я не мог больше играть, — вспомнил после матча Андрей Рублев. — Сейчас я подумал, что это не должно случиться снова, я должен был что-то изменить. Я боролся за каждое очко, за каждый гейм и смог победить. На финальном тай-брейке у нас было просто сумасшедшее количество ударов. В последнем розыгрыше их было, наверное, 30. У меня уже были небольшие судороги, но я думал: «Еще немного, еще немного. Ты должен продолжать играть». Наверняка Даня чувствовал то же самое. В итоге я смог победить.

Тренер сборной России Андрей Ольховский считает, что оба были достойны победы.

— Я ожидал, что матч будет очень плотным, — признался «Известиям» двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте. — Перед ним говорил, что для меня в этом поединке нет явного фаворита. Учитывая накопившуюся усталость и последние результаты. По игре они показали очень хороший уровень, и заслужил победу как один, так и другой. Но Рублев был чуть острее и тактически грамотнее. Даниил всё же пока не в своей тарелке. Видимо, сказываются последствия повреждений.

В оставшихся матчах красной группы Медведеву и Рублеву предстоит сыграть с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. В полуфинал выйдут два человека из квартета.

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