Австрийский штурм: Даниил Медведев взял второй титул в сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Вене (ATP-500), в финале обойдя канадца Дениса Шаповалова (4:6, 6:3, 6:2). Матч выдался для 26-летнего москвича максимально трудным. Он провалил первый сет, уступил преимущество во второй партии, но все-таки смог переломить ход борьбы в свою пользу. Это — второй титул Медведева в нынешнем сезоне и 15-й в карьере. В понедельник россиянин поднимется в рейтинге с четвертого на третье место. Также благодаря успешному выступлению в столице Австрии Даниил пробился на итоговый турнир ATP в Турин — это удается ему уже четвертый год подряд.

Тревожное начало

В ноябре 2021 года Денис Шаповалов неожиданно уволил своего тренера — экс-восьмую ракетку Михаила Южного. Под его руководством канадец с русскими корнями (бабушка и дед Шаповалова жили в Ленинграде) взял дебютный титул на уровне ATP в Стокгольме, дошел до полуфинала Уимблдона-2021 и четвертьфинала US Open-2020, дебютировал в топ-10 и стабильно входил в топ-15. Шаповалов назвал это «сложным решением», но был уверен, что расставание пойдет на пользу обоим.

Вышло иначе. На Australian Open-2022 Денис дошел до четвертьфинала, а потом обыграл Рафаэля Надаля в Риме. После этого началось грандиозное падение — с мая по август он проиграл девять матчей из 10. Канадец выпал из топ-20 и заявил, что ищет нового тренера. Поиски продолжились недолго: в конце августа Шаповалов возобновил работу с Южным и результаты сразу пошли вверх. На US Open Денис дошел до третьего круга, где уступил Андрею Рублеву в одном из самых драматичных матчей турнира (на чемпионском тай-брейке пятого сета). После американского мейджора он провел четыре удачных турнира подряд.

Позднее он дошел до финала в Сеуле, полуфинала в Токио и четвертьфинала в Стокгольме, а затем великолепно показал себя в Вене. В столице Австрии Денис взял реванш у Тейлора Фритца за Токио и не оставил никаких шансов Дэниелу Эвансу и Борну Чоричу. До этого хорват выбил из борьбы Стефаноса Циципаса и Хуберта Хуркача, но канадец сумел повесить ему «баранку» во второй партии. Шаповалов был уверен в своих силах и пообещал дать бой Даниилу Медведеву. Последний раз они встречались в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Тогда Даниилу удалось дожать неудобного соперника в концовках обеих партий (7:5, 7:5).

Для Шаповалова это был второй финал в сезоне, для Медведева — пятый. И всего один титул на двоих, который Даниил завоевал в Лос-Кабосе. Остальные решающие матчи в 2022 году россиянин проиграл: Надалю (Australian Open), Тиму ван Рейтховену (в Хертогенбосе) и Хуркачу (в Галле). Первый же сет в Вене показал, что печальная тенденция может продолжиться.

Уже во втором гейме Даниил получил брейк-пойнт, но не смог его реализовать. На «ровно» Шаповалов сравнял счет после мощного эйса и отличного выхода к сетке. После этого канадец взял три гейма подряд за 10 минут, переигрывая оппонента по всем статьям. Медведев дважды проиграл свою подачу (4:1), и казалось, что без труда отдаст первую партию. Но тут четвертая ракетка мира показал характер. Отыграл один брейк, а потом с огромным трудом взял свою подачу на дьюсе (4:3). Появилась возможность переломить ход встречи. Шаповалов попытался остудить соперника, взяв подачу под ноль. Медведев ответил аналогично, а в десятом гейме вновь зацепился за брейк. Отыграл два сетбола, но не довел дело до логического конца. Тут надо отдать должное и Шаповалову, смело сыгравшему в нескольких розыгрышах.

Победа для жены

После перерыва Шаповалов продолжил действовать максимально агрессивно. Но если в первом сете он практически не ошибался, то во втором стал уже не так уверенно действовать на задней линии. В четвертом гейме Медведев заработал два брейк-пойнта, сделав ранний брейк (3:1). Закрепить успех удалось с огромным трудом — следующий гейм продолжался более 10 минут. Шаповалов заработал сразу четыре брейк-пойнта, но свои шансы так и не реализовал (4:1). Даниил после такого испытания не скрывал эмоций, а наставник россиянина Жиль Сервара облегченно вздохнул.

Правда, и следующий гейм на подаче Медведева дошел до «ровно». И в этот раз Шаповалов выиграл очко с первого же брейк-пойнта (4:3). Отыграв брейк, Шаповалов, казалось, выравнял положение, но тут же подарил сопернику сразу три скрытых сетбола, буквально за две минуты перечеркнув все свои старания (5:3).

В третьем сете Даниил включил режим «осьминога», невероятным образом доставая неберущиеся мячи. Это позволило ему под ноль взять подачу соперника в третьем гейме (2:1). Шаповалов даже перекинулся парой крепкий слов со своей командой, но завести себя ему не удалось. Медведев подавал вторым мячом, но практически без борьбы выиграл четыре розыгрыша из пяти (3:1). Следом Денис забрал всего один розыгрыш на своей подачи, а Медведев показал образцовую игру на задней линии. После этого Даниил уже не ослаблял хватку и добил соперника.

— Я посвящаю эту победу своей жене, потому что она сделала мне самый прекрасный подарок — мою дочь (5 октября Медведев сообщил, что у них с женой Дарьей родилась дочь Алиса), — сказал после матча Даниил Медведев. — Эти эмоции не сравнятся ни с каким титулом. Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что еще сказать, меня зажало.

Победитель семи турниров ATP, первый отечественный член топ-10 мирового рейтинга Андрей Чесноков высоко оценил игру Медведева в Вене.

— За исключением первого сета с Шаповаловым Даниил провел образцовый турнир, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Андрей Чесноков. — Практически в одну калитку разгромил таких мастеров, как Басилашвили, Тим, Синнер, Димитров. Последний показывал классный теннис в Австрии, обыграл Андрея Рублева, но против Медведева не смог ничего противопоставить. Такая форма россиянина перед итоговым радует. В Турине Даниилу надо защищать финал, поэтому нужно вновь сыграть сильно.

Отметим, что помимо Медведева на итоговый турнира ATP квалифицировались Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Каспер Рууд и Стефанос Циципас.