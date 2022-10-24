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Карьерные коррективы: как Дарья Касаткина выступит на итоговом турнире WTA

Российская теннисистка провела свой лучший сезон и имеет шансы выиграть очередной титул
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange
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Определились все участницы итогового турнира WTA-2022 в американском Форт-Уорте. По сравнению с прошлым годом его состав сильно изменился — снова в восьмерке лучших только Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Белоруссия) и Мария Саккари (Греция). Гречанка сделала это в последний момент, обыграв на турнире в Гвадалахаре Веронику Кудерметову. В чемпионской гонке WTA они шли рядом, именно очный матч решал, кто поедет в Форт-Уорт. Зато впервые отобралась на итоговый турнир Дарья Касаткина. А Кудерметова еще может выступить на соревнования — она первая запасная и примет участие в турнире в случае отказа хотя бы одной из основных участниц.

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Первая запасная

Перед турниром в Гвадалахаре уже определились семь участниц рандеву лучших теннисисток года, которое пройдут в Форт-Уорте с 31 октября по 7 ноября. Кто станет восьмой, решалось в споре Вероники Кудерметовой и Марии Саккари. Расклад был простым — кто пройдет дальше по сетке, тот и заберет последнюю путевку. Россиянка была посеяна под восьмым номером и в первом круге обыграла неуступчивую хорватку Донну Векич. Во втором в двух сетах справилась с представительницей Латвии Еленой Остапенко, а в третьем круге получила в соперницы... Саккари. Так что путевка на итоговый решалась в очном, а не заочном cпоре.

Матч получился непростым для обеих теннисисток и длился два с половиной часа. Первый сет уверенно забрала гречанка — 6:1. Во втором Кудерметовой наконец-то взяла подачу соперницы и довела дело до логического конца (7:5). У Вероники лучше получалась подача: восемь эйсов против пяти, одна двойная ошибка против пяти. Но Саккари была неотразима в решающих розыгрышах: за матч она спасла 14 брейк-поинтов из 15. В результате 6:4 в третьем сете. Гречанка — в топ-8.

Кудерметова же заняла девятую строчку в чемпионской гонке. А значит, она — первая запасная и сохраняет шансы на выступление в Форт-Уэрте в одиночном разряде. Это случится в случае отказа или травмы одной из восьми теннисисток. Подобные замены не редкость. Так, в прошлом году от выступления отказалась первая на тот момент ракетка мира Эшли Барти — заявила, что устала от длительного сезона. Ее место заняла эстонка Аннет Контавейт, которая в итоге дошла до финала.

В любом случае Кудерметову в США мы увидим в парном турнире. На итоговый турнир россиянка квалифицировалась вместе с Элизе Мертенс из Бельгии. Путевку в Форт-Уэрт девушки оформили неделю назад, заняв четвертое место в гонке WTA парного разряда. В этом сезоне Кудерметова и Мертенс взяли титул в Дубае, а также три раза играли в финалах турниров WTA. Плюс россиянка праздновала успех в Риме в паре с Анастасией Павлюченковой. А в одиночном разряде титулов в текущем сезоне у представительницы Казани нет. Она трижды играла в финалах, но каждый раз уступала.

— Прогресс Кудерметовой в 2022 году очевиден. Прошлый сезон она заканчивала за пределами топ-30 (на 31-м месте рейтинга WTA — «Известия»), сейчас идет в топ-10, — отметил титулованный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков. — У нее есть все качества, чтобы двигаться дальше. Уверен, что она еще сыграет на итоговом в одиночном разряде в ближайшие годы.

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Прорыв Касаткиной

Дарья Касаткина также выступала на прошлой неделе в Мексике. В первом туре она прошла китаянку Чжу Линь, во втором неожиданно уступила соотечественнице Анне Калинской. Но это поражение не отразилась на ее позициях. Дарья проводит лучший сезон в карьере и заслуженно дебютирует на итоговом турнире. Напомним, что в этом году она выиграла WTA-500 в Сан-Хосе и WTA-250 в Гранби, доходила до полуфиналов в Мельбурне, Сиднее, Риме и на «Ролан Гаррос», что стало ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема». Также Касаткина установила новый карьерный максимум — 24 октября она стала восьмой ракеткой мира.

Дарья — первая за последние шесть лет российская теннисистка, которой удалось пробиться на итоговый турнир в одиночном разряде. В последний раз представительница России участвовала в этом престижном соревновании в 2016 году — тогда Светлана Кузнецова имела восьмой номер посева и дошла до полуфинала.

— Фаворитом итогового турнира будет Ига Швентек. Но второй части сезона она не так идеальна, как в первой половине. Накапливается усталость, всё понятно, — отметил Андрей Чесноков. — У остальных семи девушек примерно одинаковые шансы. Так что не удивлюсь, что Касаткина сможет пробиться в финал. Она показывает хороший теннис, улучшила свою подачу, которая была слабым местом.

Итоговый чемпионат WTA проводится с 1971 года в конце сезона. С тех пор его отменяли только один раз — в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2021 году призовой фонд составлял $5 млн, такой же ожидается и в этот раз. Действующая чемпионка — испанка Гарбинье Мугуруса. Но защитить титул она не сможет — 2022 год спортсменка провалила, заняв в чемпионской гонке лишь 49-е место.

Наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой — она представляла Чехословакию и США и побеждала целых восемь раз. Из россиянок успеха удавалось добиться только Марии Шараповой — в 2004 году в финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс. Россиянки еще три раза выходили в финал турнира, но проигрывали. В 2007-м Шарапова уступила Жюстин Энен, в 2008-м Вера Звонарева проиграла Винус Уильямс, и в 2012-м всё та же Мария Шарапова оказалась слабее Серены Уильямс.

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