Пожар на заводе «Феррони» в Тольятти ликвидирован

Пожар в покрасочном цехе на территории завода «Феррони» в Тольятти Самарской области полностью ликвидирован. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщила пресс-служба областного главного управления МЧС.

«В 20:33 (19:33 мск. — Ред.) ликвидирован на площади 20 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Утром в воскресенье стало известно о ликвидации открытого горения на территории предприятия в Тольятти.

Как заявил мэр города Николай Ренц, борьба с огнем осложнилась после сбоя в работе повысительного насоса. Из-за этого пришлось срочно организовать подвоз воды с предприятий для питания пожарной техники.

О возгорании на заводе стало известно 13 мая. Изначально площадь горения составляла 1 тыс. кв. м, но впоследствии увеличилась в 20 раз. Отмечалось, что в здании покрасочного цеха частично обрушилась кровля.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. К тушению были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также два пожарных поезда со станций Сызрань и Самара.

По факту инцидента проводится проверка.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили «Известиям», что причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.