Кровля здания частично обрушилась в результате пожара в Тольятти

В горящем покрасочном цехе производственного предприятия «Феррони» в Тольятти частично обрушилась кровля. Об этом 13 мая сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

К тушению огня привлечены 104 человека и 33 единицы техники. Также на место происшествия были направлены пожарная насосная станция (ПНС), рукавный автомобиль (АР) и пожарный поезд со станции «Самара».

О пожаре в цехе тольяттинского завода по производству дверей стало известно ранее в субботу. Источник «Известий» сообщил, что площадь горения составила 6 тыс. кв. м. В областном ГУ МЧС добавили, что изначально речь шла об 1 тыс. кв. м.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек.