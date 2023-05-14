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В МЧС сообщили о локализации пожара в Тольятти на площади 20 тыс. кв. м
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Стала известна предварительная причина пожара на заводе в Тольятти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Причиной возгорания на заводе «Феррони» в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом 14 мая «Известиям» сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков с места пожара рассказал, что тушение возгорания продолжается. Здание продолжает полыхать.

«На месте пожара развернуто 14 стволов «Курс-8», работает 14 звеньев ГДЗС, три переносных лафетных ствола, один пеноподъемник, прибыли два пожарных поезда «Сызрань» и «Самара». Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса», — сказал начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.

Ранее в этот день сообщалось об усилении группировки огнеборцев до 314 человек и 69 единиц техники.

Сообщение о пожаре на заводе на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе поступило накануне вечером. Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м, но впоследствии достигла 20 тыс. кв. м.

14 мая в региональном МЧС сообщили о локализации пожара на этой же площади.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В региональном ГУ МЧС добавили, что в здании завода частично обрушилась кровля.

Прокуратура проводит проверку соблюдения противопожарного законодательства по факту пожара на предприятии. По итогам проверки надзорный орган даст оценку действиям ответственных должностных лиц и примет решение о мерах реагирования.

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