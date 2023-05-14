Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили об усилении группировки по тушению пожара в Тольятти
Мир
Израильская армия заявила о возобновлении ударов по сектору Газа
Происшествия
Завод по производству дверей загорелся в Тольятти
Мир
В Кремле отвергли обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве РФ в выборы
Мир
СМИ сообщили о договоренностях Израиля и Палестины о прекращении огня
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о ранении подростка в результате обстрела ВСУ
Мир
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Мир
На улице Нью-Йорка появился призыв остановить Украину
Мир
Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра
Мир
Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ
Происшествия
В Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком
Мир
В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет

Площадь пожара на заводе в Тольятти достигла 20 тыс. кв. м

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь пожара в покрасочном цеху предприятия «Феррони» в городе Тольятти Самарской области достигла 20 тыс. кв. м, сообщает 14 мая пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается также, что площадь обрушения кровли составила 5 тыс. кв. м.

По информации пресс-службы правительства области, АО «Транснефть» и «Куйбышевазот» выделили силы и средства для тушения пожара площадью 6 тыс. кв. м в покрасочном цехе предприятия «Феррони-Тольятти».

Пожар на заводе в Комсомольском районе на Поволжском шоссе, 3 в Тольятти разгорелся накануне вечером. К тушению здания завода по производству дверей привлечены 314 человек и 69 единиц техники. Также на место происшествия были направлены пожарная насосная станция (ПНС), рукавный автомобиль (АР) и два пожарных поезда «Сызрань» и «Самара».

Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м. Позже источник «Известий» сообщил, что площадь пожара достигла уже 6 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ГУ МЧС по Самарской области также добавили, что в здании завода частично обрушилась кровля.

Прокуратура проводит проверку соблюдения противопожарного законодательства по факту пожара на предприятии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023