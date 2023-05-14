Площадь пожара на заводе в Тольятти достигла 20 тыс. кв. м

Площадь пожара в покрасочном цеху предприятия «Феррони» в городе Тольятти Самарской области достигла 20 тыс. кв. м, сообщает 14 мая пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается также, что площадь обрушения кровли составила 5 тыс. кв. м.

По информации пресс-службы правительства области, АО «Транснефть» и «Куйбышевазот» выделили силы и средства для тушения пожара площадью 6 тыс. кв. м в покрасочном цехе предприятия «Феррони-Тольятти».

Пожар на заводе в Комсомольском районе на Поволжском шоссе, 3 в Тольятти разгорелся накануне вечером. К тушению здания завода по производству дверей привлечены 314 человек и 69 единиц техники. Также на место происшествия были направлены пожарная насосная станция (ПНС), рукавный автомобиль (АР) и два пожарных поезда «Сызрань» и «Самара».

Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м. Позже источник «Известий» сообщил, что площадь пожара достигла уже 6 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ГУ МЧС по Самарской области также добавили, что в здании завода частично обрушилась кровля.

Прокуратура проводит проверку соблюдения противопожарного законодательства по факту пожара на предприятии.