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Мэр Тольятти рассказал о сложностях тушения пожара на заводе

Мэр Тольятти признался, что восстановить фабрику «Феррони» будет очень сложно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тушение возгорания в цеху завода «Феррони» в Тольятти осложнялось отсутствием воды в большинстве гидрантов из-за поломки повысительного насоса. Об этом 14 мая написал глава города Николай Ренц.

«Тушение осложнялось тем, что выбило питание повысительного насоса, соответственно, в большинстве гидрантов не было воды. Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику», — написал он в Telegram-канале.

Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос. В очаге пожара работали 50 единиц техники и около 300 бойцов, указал мэр.

В настоящее время идет пролив территории, пораженной пожаром. Ренц добавил, что восстановить сгоревший цех будет сложно.

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Ранее в этот день в ГУ МЧС по Самарской области сообщили о локализации пожара на площади 20 тыс. кв. м. в покрасочном цеху предприятия.

О пожаре на заводе на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе стало известно 13 мая. Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м, но впоследствии достигла 20 тыс. кв. м.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. В тушении принимают участие 314 человек и 69 единиц техники. Кроме того, к тушению пожара привлечены два пожарных поезда со станций Сызрань и Самара.

В ГУ МЧС по Самарской области также добавили, что в здании покрасочного цеха на предприятии частично обрушилась кровля.

Прокуратура Самарской области сообщила о проверке по факту возгорания на территории завода «Феррони» в Тольятти.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области «Известиям», причиной возгорания на заводе «Феррони» в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса.

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