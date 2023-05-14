В МЧС сообщили об усилении группировки по тушению пожара в Тольятти

Усилена группировка по тушению покрасочного цеха предприятия «Феррони» в городе Тольятти Самарской области. Об этом 13 мая сообщили в МЧС России.

«К тушению привлечено 314 человек и 69 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, в региональном МЧС рассказали, что к тушению пожара привлечен еще один пожарный поезд со станции Сызрань.

Ранее в этот день сообщалось, что к тушению здания завода по производству дверей привлечены 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 79 человек, 22 единицы техники. Также на место происшествия были направлены пожарная насосная станция (ПНС), рукавный автомобиль (АР) и пожарный поезд со станции Самара.

Сообщение о пожаре на заводе в Комсомольском районе на Поволжском шоссе, 3 поступило 13 мая. Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м. Позже источник «Известий» сообщил, что площадь пожара составила уже 6 тыс. кв. м.

Пожару присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек.

В ГУ МЧС по Самарской области также добавили, что в здании завода частично обрушилась кровля.