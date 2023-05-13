Завод по производству дверей загорелся в Тольятти

В покрасочном цехе завода по производству дверей в Тольятти вспыхнул пожар. Источник «Известий» 13 мая сообщил, что площадь пожара составила 6 тыс. кв. м.

На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники предприятия «Феррони» выбегают на улицу. Помещения начинает заполнять дым.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Эвакуировано 13 человек, детей среди них нет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Самарской области подтвердили информацию о возгорании. Там уточнили, что сообщение о пожаре в здании на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе поступило в 21:22 мск. Изначально площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м.

В ведомстве добавили, что из здания эвакуировано 15 человек. Для тушения пожара привлечены 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 79 человек, 22 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара».

Ранее, 11 мая, в складских помещениях в районе Вальковского шоссе в Норильске загорелись склады. Изначально появилась информация о возгорании в складских помещениях на площади 1,5 тыс. кв. м, однако затем площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. На этой площади возгорание удалось локализовать.

На следующий день в региональном главке МЧС сообщили о ликвидации пожара на площади 4 тыс. кв. м.