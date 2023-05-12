Крупный пожар на складе в Норильске ликвидировали
Крупный пожар на складе в Норильске удалось ликвидировать. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в пятницу, 12 мая.
Возгорание было устранено на площади 4 тыс. кв. м.
ЧП произошло 11 мая в складских помещениях в районе Вальковского шоссе. Изначально появилась информация о возгорании в складских помещениях на площади 1,5 тыс. кв. м, однако затем площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. На этой площади возгорание удалось локализовать.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В тушении участвовали 16 единиц техники и 62 человека. Борьба с огнем осложнялась высокой пожарной нагрузкой, а также наличием легковоспламеняющихся жидкостей и плотной застройкой.