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Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении

Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном наступлении от менее активных стран
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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При неудачном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее активные страны могут сократить поддержку Киева. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

«Есть риск, что если наступательные действия будут не очень удачными, то будет уменьшаться поддержка. Но мне кажется, это не общая мысль. Есть некоторые государства наверняка, которые думают об этом. Но они были не очень активными и на протяжении всего этого периода поддержки Украины», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина практически готова к контрнаступлению.

Также президент Украины заявил, что Киев не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

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Ранее, 13 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что ВС РФ имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что, несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

11 мая Зеленский сказал, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Между тем депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал Зеленскому поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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