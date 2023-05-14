WP заявила о кризисе в Мексике из-за миграционной политики Байдена

Миграционная политика президента США Джо Байдена спровоцировала новый виток гуманитарного кризиса в Мексике. Об этом говорится в статье The Washington Post от 13 мая.

Отмечается, что ситуация обострилась накануне ужесточения правил въезда в Штаты. В этой связи число желающих пересечь границу как можно скорее резко увеличилось. По словам главы миграционного института мексиканского штата Тамаулипас Хуана Хосе Родригеса Альварадо, на протяжении последних месяцев через страну проходил огромный поток мигрантов.

Коррективы в миграционное законодательство были внесены после того, как 11 мая истек срок действия «раздела 42», введенного в разгар пандемии COVID-19 для упрощения процесса депортации иностранных граждан. Новые правила лишают прибывших права на убежище, если те не использовали легитимные пути въезда.

Помимо прочего, для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизовали войска. На границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих национальной гвардии.

Таким образом, полагая, что после 11 мая попасть в США станет сложнее, люди устремились к границе. Хаос, возникший из-за критической переполненности лагерей и других мест скопления беженцев, стал поводом для критики в адрес американского лидера. В частности, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием ситуацию на границе Мексики и США после отмены нормы о депортации мигрантов.