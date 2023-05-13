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Трамп назвал безумием ситуацию c мигрантами на границе с Мексикой

Трамп назвал ситуацию на южной границе США после отмены депортации мигрантов сумасшествием
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием ситуацию на границе Мексики и США после отмены нормы о депортации мигрантов, введенной во время пандемии. Об этом он сообщил в пятницу, 12 мая, в своей соцсети Truth Social.

«Масштабное вторжение через нашу южную границу не имеет прецедентов нигде в мире. Это абсолютное безумие», — рассказал он в видеообращении.

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11 мая в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом.

После этого американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам.

Теперь администрация Байдена ужесточает политику в отношении мигрантов. Для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизуют войска, на границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО Борис Мартынов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что действия Вашингтона «не решают корень проблемы внутри самих стран Латинской Америки — основных доноров миграционных потоков» и могут спровоцировать увеличение числа нелегальных переселенцев.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.

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