Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России к 18 мая

Во второй половине следующей недели в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается потепление. Об этом 14 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «РИА Новости».

«В среду 18–23 градуса, а в четверг температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, погода для ЦФО будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. Санкт-Петербург обгонит Москву на 1–2 градуса тепла, отмечает синоптик.

Ранее, 13 мая, центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 14 мая температура в Москве будет в районе 17–19 градусов.

Накануне руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных в столице ожидается до 23 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.