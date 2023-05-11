Реклама
Прямой эфир
Политика
В МГИМО оценили слова кандидата в президенты Турции о сближении страны с Западом
Культура
Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы»
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Происшествия
ФСБ перехватила около 500 кг наркотиков на границе с Белоруссией
Общество
Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске зашифрованных сообщений в Twitter
Интернет и технологии
Google представила обновленную версию чат-бота Bard
Мир
Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана
Мир
В Кремле призвали Ереван и Баку к сдержанности на фоне обострения конфликта
Мир
27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии
Экономика
Песков заявил о достаточном запасе прочности российской экономики
Мир
Песков прокомментировал поставки Киеву ракет большой дальности
Мир
В РАН объяснили происхождение «огненных шаров» в небе над Японией
Сюжет:

Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных

Синоптик Ганьшин: в субботу, 13 мая, в Москве ожидается до +23 градусов
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 13 мая, в Москве ожидается до +23 градусов, а в воскресенье — до +20. Об этом «Известиям» 11 мая рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«Утром 13 мая москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +23 градусов, а скорость ветра составит 4,8 м/с. В воскресенье, 14 мая, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет +20 градусов», — рассказал Ганьшин.

Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления
Врачи рассказали, как облегчить страдания метеозависимых людей

Ранее, 7 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в к концу недели ожидается до +22 градусов.

5 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023