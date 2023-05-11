Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных
В субботу, 13 мая, в Москве ожидается до +23 градусов, а в воскресенье — до +20. Об этом «Известиям» 11 мая рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.
«Утром 13 мая москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +23 градусов, а скорость ветра составит 4,8 м/с. В воскресенье, 14 мая, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет +20 градусов», — рассказал Ганьшин.
Ранее, 7 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в к концу недели ожидается до +22 градусов.
5 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.