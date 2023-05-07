Синоптик спрогнозировал 22 градуса тепла в Москве на следующей неделе

В начале следующей недели в Москве будут ночные заморозки, а к концу ожидается до 22 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 7 мая.

«В понедельник ночью будет –3…+2, днем до +9…+14 и без осадков. В День Победы под утро –2…+3, а после полудня воздух прогреется до +11…+16, обойдется без дождей», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в четверг ожидается до 19 градусов тепла. В пятницу к середине дня температура повысится до +20. На выходных в условиях малооблачной погоды ночная температура будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем термометры покажут до 22 градусов тепла.

«Умеренное майское 20-градусное тепло продержится до конца месяца», — заключил он.



Ранее, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.

Тогда же сообщалось, что в России лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. По прогнозам синоптиков, в течение трех месяцев ожидается экстремальная жара. Так, с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.