В Москве установлен новый температурный рекорд с начала года

«Фобос»: в Москве — новый температурный рекорд с начала года, воздух прогрелся до +22,3 градуса

13 мая 2023, 18:35 0

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова