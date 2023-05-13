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В Москве установлен новый температурный рекорд с начала года

«Фобос»: в Москве — новый температурный рекорд с начала года, воздух прогрелся до +22,3 градуса
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
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Температура воздуха в Москве 13 мая прогрелась до +22,3 градуса, что стало новым температурным рекордом. Как отмечает центр погоды «Фобос», нынешняя суббота — самый теплый день в столице с начала текущего года.

«В 15:00 на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, воздух прогрелся до +22,3 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем у прежнего лидера, дня вчерашнего», — указано в сообщении на сайте «Фобоса».

Согласно данным метеорологов, такое повышение температуры стало возможным в условиях солнечной сухой и антициклональной погоды, отмечает «Газета.Ru».

Уже завтра, 14 мая, в Москве станет свежее, температура опустится на 3–4 градуса, прогнозируют специалисты.

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12 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе. По его словам, в столице будет стоять солнечная погода, в среду, 17 мая, температура воздуха поднимется до +23 градусов. В ближайшие выходные, 13 и 14 мая, в столице, по его прогнозам, ожидается по-июньски теплая погода.

11 мая Тишковец рассказал, что температура летом в России будет умеренной, сильных отклонений от нормы не ожидается. Отклонения от нормы, по словам метеоролога, могут составить всего 0,5–2 градуса.

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