Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России на выходных
В субботу 13 мая в Центральном федеральном округе (ЦФО) потеплеет до 23 градусов, а в воскресенье 14 мая температура будет в районе 17—19 градусов, осадков не ожидается. Об этом 13 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «РИА Новости».
«Уже завтра в Москве и сопредельных областях температура будет вполне комфортная. Во-первых, ночью от 6 до 10 градусов, во-вторых, днем – 20–22, даже до 23 градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, погода для северных регионов ЦФО будет на два градуса выше климатической нормы и около нормы для Черноземья.
«На юге все-таки нормы другие, поэтому там температуры ниже многолетних значений примерно на пару градусов. Это касается и субботы, и воскресенья, и последующих дней. Краснодарский край, Ставрополье — там температура будет такая же, как в Москве», — добавил Вильфанд.
Ранее, 12 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что этот день стал самым теплым с начала весны в столице. Температура воздуха в столице достигла отметки +21,2 градуса.
Накануне руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных в столице ожидается до 23 градусов тепла.
До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.