12 мая стало самым теплым днем в Москве с начала весны
Пятница, 12 мая, стала самым теплым днем с начала весны в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В беседе с «РИА Новости» он отметил, что температура воздуха в столице достигла отметки +21,2 градуса. В субботу, 13 мая, в Москве ожидается на градус больше.
По словам Тишковца, данная температура близка по норме к июню.
До этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля — тогда температура достигла +21,1 градуса, пишет НСН.
Ранее 12 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе. По его словам, в столице будет стоять солнечная погода, в среду, 17 мая, температура воздуха поднимется до +23 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва». В ближайшие выходные в столице ожидается по-июньски теплая погода.
Вильфанд отметил, что суббота, 13 мая, станет самым теплым днем первой половины мая: ожидается, что воздух прогреется до +22…+23 градусов. По его словам, днем 14 мая ожидается +17...+18 градусов, что на один градус ниже нормы, пишет RT.
11 мая Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что температура летом в России будет умеренной, сильных отклонений от нормы не ожидается. Отклонения от нормы, по словам метеоролога, могут составить всего 0,5–2 градуса.