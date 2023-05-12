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12 мая стало самым теплым днем в Москве с начала весны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пятница, 12 мая, стала самым теплым днем с начала весны в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что температура воздуха в столице достигла отметки +21,2 градуса. В субботу, 13 мая, в Москве ожидается на градус больше.

По словам Тишковца, данная температура близка по норме к июню.

До этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля — тогда температура достигла +21,1 градуса, пишет НСН.

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Ранее 12 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе. По его словам, в столице будет стоять солнечная погода, в среду, 17 мая, температура воздуха поднимется до +23 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва». В ближайшие выходные в столице ожидается по-июньски теплая погода.

Вильфанд отметил, что суббота, 13 мая, станет самым теплым днем первой половины мая: ожидается, что воздух прогреется до +22…+23 градусов. По его словам, днем 14 мая ожидается +17...+18 градусов, что на один градус ниже нормы, пишет RT.

11 мая Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что температура летом в России будет умеренной, сильных отклонений от нормы не ожидается. Отклонения от нормы, по словам метеоролога, могут составить всего 0,5–2 градуса.

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