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Байден сообщил об отсутствии согласия с конгрессом по вопросу госдолга

Байден: правительство США пока не может прийти к согласию по вопросу госдолга
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Правительство США продвинулось в решении проблемы потолка госдолга, однако реальный выход по данной проблеме всё еще не найден. Об этом 13 мая сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Американский лидер в общении с журналистами на территории авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд прокомментировал переговоры, которые идут по данному вопросу между Белым домом и конгрессом.

«Они продвигаются», — кратко сказал Байден.

Затем он добавил, что происходит «реальная дискуссия», однако согласие по данному вопросу еще не достигнуто.

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Ранее, 12 мая, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что министерство намерено известить конгресс США о сроках возможного дефолта в течение двух недель. Йеллен добавила, что администрация президента США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, подчеркнула она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, что обернется катастрофой для мировой экономики.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что переговоры между администрацией президента США и конгрессом по предотвращению дефолта по государственному долгу идут продуктивно.

10 мая американский лидер отметил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира. При этом, по его словам, риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта и она уже приобрела форму своеобразного ритуала.

Ранее в мае Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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