Байден сообщил об отсутствии согласия с конгрессом по вопросу госдолга

Правительство США продвинулось в решении проблемы потолка госдолга, однако реальный выход по данной проблеме всё еще не найден. Об этом 13 мая сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Американский лидер в общении с журналистами на территории авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд прокомментировал переговоры, которые идут по данному вопросу между Белым домом и конгрессом.

«Они продвигаются», — кратко сказал Байден.

Затем он добавил, что происходит «реальная дискуссия», однако согласие по данному вопросу еще не достигнуто.

Ранее, 12 мая, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что министерство намерено известить конгресс США о сроках возможного дефолта в течение двух недель. Йеллен добавила, что администрация президента США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, подчеркнула она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, что обернется катастрофой для мировой экономики.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что переговоры между администрацией президента США и конгрессом по предотвращению дефолта по государственному долгу идут продуктивно.

10 мая американский лидер отметил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира. При этом, по его словам, риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта и она уже приобрела форму своеобразного ритуала.

Ранее в мае Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.