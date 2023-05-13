В Лебусе прошла церемония захоронения останков более 60 советских солдат

В Германии захоронили останки более 60 советских солдат. Траурную церемонию провели на воинском кладбище в Лебусе. Православный священник провел панихиду по усопшим. Оркестр полиции исполнил песни военных лет, в том числе марш «Прощание славянки». Останки солдат нашли в 2022 году в федеральной земле Бранденбург, передает телеканал «Известия». Бойцы погибли в ожесточенных боях к востоку от Берлина в последние недели войны. В 1994 году в Лебусе захоронили останки 4822 павших солдат.

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