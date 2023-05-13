В ЛНР из-за обстрелов ВСУ приостановили работу мобильного интернета

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В связи с усилившимися обстрелами ЛНР принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики», — написал он в своем Telegram-канале 13 мая.

Пасечник добавил, что активно работают российские военные и артиллерия, чтобы обезопасить населенные пункты и подавить огневые точки украинских боевиков. Врио главы ЛНР также призвал жителей отнестись к данному решению с пониманием.

За последние дни участились обстрелы Луганской Народной Республики со стороны ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, что в Луганске прогремел взрыв. Врио главы ЛНР подтвердил, что случился прилет в районе поселка Юбилейное.

За день до этого украинская армия также обстреляла Луганск. При ударе по городу пострадали шестеро детей. Ранения также получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что при нанесении удара украинской стороной использовались ракеты англо-французского производства Storm Shadow, передачу которых Киеву 11 мая подтвердили в минобороны Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.